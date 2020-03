Iggy Pop: Φόρος τιμής στον Lou Reed το video του «We Are The People»

Ανήμερα της επετείου της γέννησης του Lou Reed κυκλοφόρησε ο Iggy Pop το music video του «We Are The People».

Ο Iggy Pop δίνει εικόνα στο τραγούδι του «We Are The People», ένα μελοποιημένο ποίημα του Lou Reed από το 1970.

Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στην τελευταία δισκογραφική δουλειά του Iggy Pop, το άλμπουμ «Free» που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2019.

Το λιτό music video του «We Are The People» είναι ένα κοντινό πλάνο στον 78χρονο καλλιτέχνη που απαγγέλλει τους στίχους του ποιήματος.

«Είμαστε οι άνθρωποι χωρίς γη, είμαστε οι άνθρωποι χωρίς παράδοση, είμαστε οι άνθρωποι που δεν ξέρουμε πώς να πεθάνουμε γαλήνια {…} Είμαστε οι άνθρωποι χωρίς δικαίωμα, είμαστε οι άνθρωποι που γνωρίζουν μόνο ψέματα και απόγνωση, είμαστε οι άνθρωποι χωρίς χώρα, φωνή ή καθρέφτη…», τραγουδάει ο Iggy Pop.

Το music video για το «We Are The People» δόθηκε στη δημοσιότητα στις 2 Μαρτίου, την ημερομηνία που γεννήθηκε ο Lou Reed. Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος The Velvet Underground έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2013 σε ηλικία 71 ετών.

Ο Iggy Pop δήλωσε πρόσφατα στο BBC ότι ένιωσε ταύτιση με το ποίημα του Lou Reed από την πρώτη στιγμή που το διάβασε.

«Σκέφτηκα, “Θεέ μου, αυτή είναι η χώρα μας σήμερα όπως την αντιλαμβάνομαι ή τουλάχιστον μία βάσιμη απεικόνιση της σημερινής χώρας”», ανέφερε.

Ο Iggy Pop θα κυκλοφορήσει στις 7 Μαρτίου μία σειρά περιορισμένων αντιτύπων των δοκιμαστικών τυπώσεων για την έκδοση βινυλίου του άλμπουμ «Free». Θα διατεθούν μόνο 340 αντίτυπα.

Το της επερχόμενης κυκλοφορίας έχει σχεδιάσει ο Ιταλός Maurizio Cattelan, γνωστός για τα υπερρεαλιστικά έργα του.

Στην ίδια έκδοση θα περιλαμβάνεται και ένα βινύλιο 7 ιντσών με δύο ακυκλοφόρητα τραγούδια, τα «Brahms Lullaby» και «Epistle to Tromba».