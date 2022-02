Ο Iggy Pop θα βραβευθεί με το Polar Music Prize για το 2022

Μία ξεχωριστή διάκριση για τον Iggy Pop.

Ο Iggy Pop, ο θρυλικός νονός της punk, θα παραλάβει το φημισμένο βραβείο Polar Music Prize για το 2022.

Το Polar Music Prize, το οποίο είναι γνωστό ως η σημαντικότερη διάκριση στο χώρο της μουσικής, συμπληρώνει 30 χρόνια ιστορίας από την πρώτη απονομή του στον Paul McCartney το 1992.

Το Βραβείο αναγνωρίζει όλα τα είδη μουσικής και κάθε χρόνο τιμά δύο βραβευθέντες, έναν που εκπροσωπεί τη δημοφιλή μουσική και έναν από τον χώρο της κλασικής μουσικής (φέτος βραβεύονται επίσης οι Ensemble intercontemporain). Και οι δύο νικητές λαμβάνουν χρηματικό έπαθλο ύψους ενός εκατομμυρίου σουηδικών κορονών (περίπου 95.800 ευρώ).

Η Marie Ledin, διευθύνουσα σύμβουλος του Polar Music Prize, δήλωσε:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιστρέψουμε το 2022, μετά από διετή απουσία λόγω της πανδημίας, με δύο απίστευτα άξιους βραβευθέντες. Ο Iggy Pop είναι μοναδικός, δεν υπάρχει κανένας άλλος σαν αυτόν. Οι Ensemble intercontemporain είναι μία πρωτοποριακή κολεκτίβα και το έργο τους έχει συμβάλει στη διεύρυνση των ορίων της σύγχρονης κλασικής μουσικής. Είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να συγκεντρωθούμε για να τιμήσουμε και να γιορτάσουμε το σημαντικό έργο και των δύο αυτών βραβευθέντων».

Ο Iggy Pop ανέφερε σχετικά με τη βράβευσή του με το Polar Music Prize: «Είχα επίγνωση της πολύ καλής γκάμας ανθρώπων που έχουν βραβευθεί με το Polar Music Prize, οπότε είναι ένα ωραίο βήμα για μένα. Το σέβομαι και είναι τιμή μου… ανυπομονώ να πάω στη Στοκχόλμη τον Μάιο για να παραλάβω το βραβείο».

Το Polar Music Prize απονέμεται από τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής της Σουηδίας. Η απονομή γίνεται στη Στοκχόλμη από τον Βασιλιά της Σουηδίας, Κάρολο Γουσταύο. Η φετινή τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαΐου.

Ο Iggy Pop, πρωτοπόρος της punk και ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς στον κόσμο, εξακολουθεί να καινοτομεί, να αναστατώνει και να εμπνέει μετά από πέντε δεκαετίες καριέρας.

Έχει πραγματοποιήσει μερικές από τις σπουδαιότερες ζωντανές εμφανίσεις στην ιστορία του rock ‘n’ roll και διαθέτει έναν δισκογραφικό κατάλογο απαράμιλλης κλάσης, τόσο ως σόλο καλλιτέχνης όσο και ως frontman των Stooges. Η μοναδική φωνή του, η αύρα και η συμπεριφορά του άνοιξαν νέα μονοπάτια για τις επόμενες γενιές στους κόσμους του punk, του grunge και της εναλλακτικής μουσικής.

Η επιρροή του μνημονεύεται από μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας.

Ο Alice Cooper επαίνεσε τον Iggy Pop ως «μία δύναμη της φύσης». Συγκροτήματα όπως οι Sex Pistols, οι Nirvana, οι Smiths, οι Depeche Mode, οι Nine Inch Nails, οι Queens Of The Stone Age, οι Joy Division και η Siouxsie Sioux έχουν πάρει στοιχεία από τον Pop. Ακόμη και pop ονόματα έχουν αναφερθεί στην επιρροή του, με τη Miley Cyrus να λέει το 2020 στο περιοδικό «Interview» ότι «ο κόσμος με ρωτά ποιον έχω μελετήσει για την κίνησή μου στη σκηνή και πάντα λέω τον Iggy Pop».

Πρόκειται για ένα πραγματικό είδωλο, του οποίου το διαχρονικό έργο και το σπάνιο ταλέντο συνεχίζουν να διευρύνουν τα όρια και να εμπνέουν.

«Στην αρχή προσπαθούσα να γράψω rock όπερες, έργα τέχνης, αλλά δεν τα κατάφερνα. Άρχισα να γράφω βασικά, μακροσκελή κομμάτια που είχαν έναν καλό ρυθμό. Είχα την τύχη να έχω τόσο μεγάλο σεβασμό και ενδιαφέρον για όσα έκανε ο Bob Dylan τη δεκαετία του ’60, που δεν ήθελα να πλησιάσω στο σημείο να τον μιμηθώ ή να προσπαθήσω να κάνω ό, τι κάνει αυτός», θυμήθηκε ο Iggy Pop.

«Αυτό με απέτρεψε να είμαι πολύ φλύαρος. Ήθελα να περιγράψω τον μακρόκοσμο, με τον τρόπο που το έκαναν δημιουργοί όπως αυτός, χωρίς να ξεφεύγω από τον χαρακτήρα ενός παιδιού από τις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ. Προσπάθησα λοιπόν να κάνω τα πάντα με λίγες λέξεις και να κάνω αυτές τις λέξεις να δημιουργήσουν το σκίτσο μιας εικόνας που μπορεί να συμπληρώσει ο ακροατής», εξήγησε.

Με το Polar Music Prize έχουν βραβευθεί στο παρελθόν οι Paul McCartney, Bruce Springsteen, Pink Floyd, Chuck Berry, Ennio Morricone, Björk, Led Zeppelin, Patti Smith, Stevie Wonder, Paul Simon, Joni Mitchell, Elton John και Metallica, μεταξύ άλλων.