Ο Iggy Pop αναφέρεται στον εθισμό του στην ηρωίνη στο single «Strung Out Johnny»

«Ο Θεός με έκανε πρεζόνι, αλλά ο Σατανάς μου το είπε»

Ο Iggy Pop παρουσιάζει το δεύτερο single από το επερχόμενο νέο άλμπουμ του με τίτλο «Every Loser».

Το «Strung Out Johnny» ακούγεται σαν την απάντηση στο ερώτημα: Τι θα γινόταν αν ο Iggy Pop έκανε ένα τραγούδι που θα ακουγόταν κάπως σαν το άλμπουμ «The Idiot» του 1977 αλλά και σαν κάτι που θα μπορούσε να παίξει στα ραδιόφωνα της εποχής του 2023;

Είναι ένα μεγάλο, χορταστικό synth-rocker με πολύ λάμψη στον ήχο του.

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αναρωτηθείτε για την ύπαρξη auto-tune σε ένα τραγούδι του Iggy Pop, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ο «νονός της punk» παίζει με ρομποτικούς ροκ ήχους.

Το «Strung Out Johnny» έχει περισσότερα κοινά με τους New Order και τους The Killers παρά με τους hard-rocking The Stooges του Iggy Pop, χάρη σε ένα μπάσο στο ύφος του Peter Hook, μία vintage synth μελωδία και την περιστασιακή χρήση auto-tune.

Ο Iggy Pop περιγράφει τον αγώνα του να αποφύγει τους πειρασμούς, τραγουδώντας: «Έλα τώρα, φτιάξε με / Η αγάπη γίνεται ψυχαναγκαστική / Είναι σοφότερο να λες όχι / Ο Θεός με έκανε πρεζόνι / Αλλά ο Σατανάς μου το είπε».

Αργότερα, αναφέρεται λεπτομερώς στο γρήγορο άλμα από τον πειραματισμό στον εθισμό: «Την πρώτη φορά το κάνεις με έναν φίλο / Τη δεύτερη φορά το κάνεις σε ένα κρεβάτι / Την τρίτη φορά δεν μπορείς να χορτάσεις / Και μία ζωή καταστρέφεται».

Ο εθισμός του Iggy Pop στην ηρωίνη ήταν ένας παράγοντας που συνέβαλε καταλυτικά στη διάλυση των The Stooges στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Ο τραγουδιστής ξεπέρασε τον εθισμό του μία δεκαετία αργότερα με τη βοήθεια του φίλου και συνεργάτη του David Bowie.

Ο Ιggy Pop κυκλοφόρησε επίσης ένα visualizer για το «Strung Out Johnny» σε animation του Andrew Ralph.

Εν τω μεταξύ, ο Iggy Pop ανακοίνωσε τις πρώτες ημερομηνίες της περιοδείας του «Every Loser», με τη νέα μπάντα του The Losers, η οποία αποτελείται από τον Duff McKagan των Guns N’ Roses, τον Chad Smith των Red Hot Chili Peppers και τον Andrew Watt.

Οι τρεις μουσικοί συμμετέχουν και στο επερχόμενο άλμπουμ του Iggy Pop, στο οποίο την παραγωγή υπογράφει ο Andrew Watt.

Το νέο άλμπουμ «Every Loser» του Iggy Pop θα κυκλοφορήσει από τις Gold Tooth Records και Atlantic Records / Warner Music στις 6 Ιανουαρίου 2023.