Iggy Pop και Matt Sweeney διασκευάζουν το «European Son» των The Velvet Underground

Ένας φόρος τιμής στους The Velvet Underground.

Ο Iggy Pop και ο Matt Sweeney διασκευάζουν το κλασικό τραγούδι «European Son» των The Velvet Underground.

Το single θα συμπεριληφθεί στην επερχόμενη συλλογή «I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the The Velvet Underground & Nico», ένα άλμπουμ – αφιέρωμα στο εμβληματικό αμερικανικό rock συγκρότημα και στη Γερμανίδα τραγουδίστρια Nico, σε παραγωγή του εκλιπόντος Hal Willner.

«Οι The Velvet Underground ήταν η καλύτερη μπάντα του rock and roll. Ο Iggy Pop παραμένει ο καλύτερος τραγουδιστής του rock and roll» δήλωσε Matt Sweeney.

«Είμαι ενθουσιασμένος και συγκινημένος που θα μπορέσουν να ακούσουν οι αιώνιοι αλλά και οι νέοι θαυμαστές των The Velvet Underground τη χαρούμενη εμπειρία του να γίνω έντονα πρόστυχος με τον Iggy στο “European Son”‘», πρόσθεσε.

Το «European Son» είναι το τέταρτο single από το επερχόμενο άλμπουμ – αφιέρωμα.

Τον περασμένο μήνα, η Courtney Barnett κυκλοφόρησε τη δική της διασκευή για το «I’ll Be Your Mirror», η οποία διαδέχθηκε τις κυκλοφορίες του «Run Run Run Run» από τον Kurt Vile και του «I’m Waiting For The Man» από τον Matt Berninger των The National.

Στη συλλογή συμμετέχουν επίσης οι Michael Stipe, St. Vincent, Thurston Moore, Bobby Gillespie, King Princess και Fontaines D.C.

Το άλμπουμ «I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the The Velvet Underground & Nico» θα κυκλοφορήσει από τη Verve Records / Universal Music στις 24 Σεπτεμβρίου.

«Οι The Velvet Underground αποτελούν θεμελιώδες κομμάτι της ιστορίας της Verve και η ατρόμητη προσέγγιση και η μουσική τους ακεραιότητα συνεχίζουν να μας εμπνέουν όλους στην εταιρεία», δήλωσε ο Jamie Krents, επικεφαλής της Verve Records.

«Ήμασταν τόσο τυχεροί που συνεργαστήκαμε με τον αείμνηστο Hal Willner για να αποτίσουμε φόρο τιμής στο εμβληματικό πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος. Είναι απόλυτη τιμή που κάθε ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες συμμετέχει σε μια ηχογράφηση της Verve και ελπίζουμε αυτό το άλμπουμ να βρει μια ευπρόσδεκτη θέση στις δισκοθήκες των νέων και παλαιών οπαδών των VU», ανέφερε.

Λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, στις 15 Οκτωβρίου, θα κάνει πρεμιέρα στο Aplle TV+ ένα νέο ντοκιμαντέρ για τους The The Velvet Underground σε σκηνοθεσία και παραγωγή του Todd Haynes.