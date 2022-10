Ο Iggy Pop κυκλοφορεί το εκρηκτικό νέο τραγούδι «Frenzy»

Το «Frenzy» είναι τρία λεπτά ανόθευτης αρχέγονης ροκ οργής.

Ο Iggy Pop επιστρέφει δυναμικά με ένα νέο τραγούδι με τον εύστοχο τίτλο «Frenzy».

Το ολοκαίνουργιο single κυκλοφορεί μέσω της άρτι ανακοινωθείσας συνεργασίας μεταξύ της Atlantic Records της Warner Music και της Gold Tooth Records, της νέας εταιρείας που ίδρυσε ο βραβευμένος με Grammy, πολυπλατινένιος παραγωγός και κιθαρίστας του «Frenzy», Andrew Watt.

Το «Frenzy», τρία ολόκληρα λεπτά ανόθευτης αρχέγονης ροκ οργής, αποτελεί μια επιστροφή στην ωμή powered aggro των προηγούμενων ετών του Iggy Pop, μια απότομη στροφή 180 μοιρών από το τελευταίο άλμπουμ του, το «Free» του 2019.

Εκεί που οι ζοφεροί και στοχαστικοί διαλογισμοί του «Free» για τη θνητότητα και την ανθρώπινη υπόσταση έκαναν τον ευαίσθητο Iggy Pop να κοιτάξει βαθιά μέσα του, το «Frenzy» επιτίθεται με την αδιαμφισβήτητη και απαράμιλλη ένταση που του χάρισε το προσωνύμιο «Νονός του Punk».

Τον Iggy Pop συνοδεύει στο «Frenzy» μια μπάντα που αποτελείται από τον παραγωγό Watt στην κιθάρα και στα φωνητικά, τον Duff McKagan των Guns N’ Roses στο μπάσο και τον Chad Smith των Red Hot Chili Peppers στα ντραμς.

Ο Iggy Pop, ο οποίος αναδύθηκε από τις άγριες περιοχές του Μίσιγκαν με τις πρωτόγονες κραυγές που χαρακτήρισαν το πρώτο άλμπουμ των The Stooges, έχει χαράξει ένα μοναδικό μονοπάτι στη μουσική ιστορία από το 1969.

Η καλλιτεχνική προσφορά του υπήρξε αμείλικτη και ομοιόμορφα έντονη, από τα ανεξίτηλα «Fun House» και «Raw Power» των The Stooges, μέχρι τα σόλο κλασικά έργα του, όπως το λαμπρό πρώτο σόλο άλμπουμ του «The Idiot» (1977) σε παραγωγή του David Bowie και τα διαχρονικά «Lust For Life», «New Values», «Blah-Blah-Blah-Blah», «Brick by Brick», «Skull Ring», «Post Pop Depression» και πιο πρόσφατα το «Free» του 2019.

Ο Iggy Pop έχει ενταχθεί στο Rock & Roll Hall of Fame το 2010 με τους The Stooges, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει λάβει το Βραβείο Grammy Συνολικής Προσφοράς, καθώς και σημαντικές διεθνείς τιμές, όπως το βραβείο Commander of the Ordre des Arts et des Lettres της Γαλλίας και το Polar Music Prize της Σουηδίας.