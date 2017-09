Το νέο τραγούδι του Iggy που έγινε μαζί με τον Oneohtrix Point Never είναι μέρος του soundtrack της νέας ταινίας του Robert Pattinson, που πρωταγωνιστή στο clip.

Ένας Iggy Pop σε κομπιουτερίστικη version είναι ο πρωταγωνιστής, μαζί με το αστέρι του Χόλιγουντ, Robert Pattinson, στο νέο βίντεο που έγινε για το The Pure and the Damned, τραγούδι που ο πρώην Stooges έκανε μαζί με τον Oneohtrix Point Never, έναν από τους πιο ενδιαφέρον Βρετανούς παραγωγούς της διεθνούς ηλεκτρονικής σκηνής.

Η συνεργασία μεταξύ του Iggy και του OPN αποτελεί μέρος του soundtrack που παρήγαγε ο παραγωγός για το Good Time, τη νέα ταινία των Safdie Brothers, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Robert Pattinson. Στους Safdie Brothers ανατέθηκε επίσης η σκηνοθεσία του του βίντεο με το οποίο έχει και ένα cameo του Benny Safdie.

Στο clip βλέπουμε έναν Iggy Pop φτιαγμένο από υπολογιστή – προφανώς χωρίς μπλούζα – ενώ τραγουδάει τη piano ballad καθισμένος στο κρεβάτι δίπλα στον Pattinson. Ο αστέρας της punk σε animated μορφή βοηθάει όταν ο Pattinson προσπαθεί με τη δύναμη, να να καταπιεί το Safdie ένα μυστηριώδες αντικείμενο.

Το The Pure and the Damned παίρνει όλο και πιο σκούρα χρώματα, ενώ τα αναλογικά synth του Oneohtrix Point Never έρχονται στη σκηνή τη στιγμή που ο Pattinson, βλέπει έναν λύκο, στην αρχή σκέφτεται να τον σκοτώνει με το σπαθί που κρατά στα χέρια του και έπειτα συμπόνα το ζώο και το αφήνει να ζήσει, σε μια μελοδραματική σκηνή με την οποία κλείνει το κλιπ, με ένα τελευταίο κοντινό στον Iggy Pop.

Η συνεργασία μεταξύ του Iggy και του OPN είναι η τελευταία από τις πολλές που έχει κάνει στην καριέρα του το punk icon – από το μυθικό άλμπουμ στο Βερολίνο με τον David Bowie μέχρι το απροσδόκητο έργο με τον Ryūichi Sakamoto – ενώ το 2016 παρουσίασε το Post Pop Depression, άλμπουμ που η φωνή των Stooges συνεργάστηκε με τον Josh Homme και τους Queens Of The Stone Age.