Ο Iggy Pop συμμετέχει σε ένα νέο άλμπουμ – αφιέρωμα στον Leonard Cohen.

Ο Iggy Pop διασκευάζει Leonard Cohen και παρουσιάζει μία νέα συγκλονιστική εκδοχή του «You Want It Darker», του αξέχαστου τραγουδιού του τελευταίου άλμπουμ του θρυλικού τραγουδοποιού που κυκλοφόρησε το 2016.

«Δεν υπάρχει κανείς σαν τον Leonard, κανένας σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ο Iggy Pop.

Ο Iggy Pop κάνει μερικές αισθητικές αλλαγές στο αρχικό τραγούδι, αντικαθιστώντας τις παραδεισένιες χορωδίες του Leonard Cohen με παλλόμενα ντραμς, τρανταχτά πλήκτρα και ένα free jazz σαξόφωνο.

Αλλά η μεγαλύτερη διαφορά είναι ο τραγουδιστής. Ο Leonard Cohen είναι ένας από τους σπουδαιότερους στιχουργούς όλων των εποχών που αξιοποίησε στο έπακρο τη φωνή που του δόθηκε, ενώ ο Iggy Pop έχει χαρίσματα που μόλις και μετά βίας είναι ανθρώπινα.

Ο Iggy Pop τραγουδά με τη χαρακτηριστική βραχνάδα της φωνής του «αν η δική σου είναι η δόξα, τότε δική μου πρέπει να είναι η ντροπή» και όταν λέει: «Το θέλεις πιο σκοτεινό, σκοτώνουμε τη φλόγα», μπορεί να πιάσετε τον εαυτό σας να προσπαθεί να αγγίξει το φως της νύχτας.

Ο Leonoard Cohen κυκλοφόρησε το «You Want It Darker» τον Σεπτέμβριο του 2016. Το τελευταίο άλμπουμ του, που επίσης είχε τον τίτλο «You Want It Darker», ακολούθησε τον Οκτώβριο του 2016. Ο Καναδός καλλιτέχνης πέθανε τον επόμενο μήνα, στις 7 Νοεμβρίου 2016, σε ηλικία 82 ετών.

Το «You Want It Darker» με την ερμηνεία του Iggy Pop είναι το νεότερο single από το «Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen», ένα αξιοσημείωτο άλμπουμ σε παραγωγή του Larry Klein στο οποίο εξαιρετικοί τραγουδιστές ερμηνεύουν τα εμβληματικά τραγούδια του Leonard Cohen.

Από το άλμπουμ έχουν ήδη κυκλοφορήσει singles όπως το «Coming Back To You» από τον James Taylor, το «Famous Blue Raincoat» από τον Nathaniel Rateliff, το «Steer Your Way» από τη Norah Jones και το «Suzanne» από τον Gregory Porter.

Στο «Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen» συμμετέχουν επίσης ο Peter Gabriel, η Sarah McLachlan, η Luciana Souza, η Mavis Staples και ο David Gray.

Οι τραγουδιστές συνοδεύονται από μία εξαιρετική μπάντα που αποτελείται από τον σαξοφωνίστα Immanuel Wilkins, τον κιθαρίστα Bill Frisell, τον πιανίστα Kevin Hays, τον μπασίστα Scott Colley και τον ντράμερ Nate Smith, ενώ συμβάλλουν επιπλέον ο Greg Leisz στην pedal steel κιθάρα και ο Larry Goldings στο εκκλησιαστικό όργανο.

Το άλμπουμ «Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen» θα κυκλοφορήσει από την Blue Note Records στις 14 Οκτωβρίου.