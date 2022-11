Ο Iggy Pop ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «Every Loser»

Το «Every Loser» είναι ένα υποδειγματικό άλμπουμ αρχέγονου rock ‘n’ roll.

Ο Iggy Pop ανακοινώνει ότι το νέο άλμπουμ του, με τίτλο «Every Loser», θα κυκλοφορήσει στις 6 Ιανουαρίου 2023.

Το «Every Loser» είναι το 19ο σόλο άλμπουμ του Iggy Pop και το πρώτο του που θα κυκλοφορήσει μέσω της πρόσφατης συνεργασίας μεταξύ της Atlantic Records / Warner Music και της Gold Tooth Records, της νέας εταιρείας που ίδρυσε ο βραβευμένος με Grammy και πολυπλατινένιος παραγωγός του άλμπουμ, Andrew Watt.

Όπως υποδεικνύεται από τα ανεβασμένα ντεσιμπέλ του πρώτου single «Frenzy», το «Every Loser» παραπέμπει στις αρχέγονες ρίζες του Iggy Pop, διατηρώντας παράλληλα μία αναμφισβήτητα σύγχρονη στιχουργική άποψη και ηχητική παλέτα.

Το «Every Loser» είναι ένα υποδειγματικό άλμπουμ αρχέγονου rock ‘n’ roll, ένα σεμινάριο στην τέχνη του ξεσπάσματος με απαράμιλλη ένταση και αστείρευτη ευστροφία.

Το αποτέλεσμα είναι 11 τραγούδια από τον άνθρωπο που αρνήθηκε να πέσει αμαχητί στο προηγούμενο άλμπουμ του, το σκυθρωπό και στοχαστικό «Free» του 2019, και επιτίθεται και πάλι άφοβα στην ίδια τη ζωή στο «Every Loser».

Το εξώφυλλο του άλμπουμ «Every Loser» είναι ένα πρωτότυπο έργο τέχνης που δημιούργησε ο παγκοσμίου φήμης σύγχρονος εικαστικός Raymond Pettibon.

Ο Pettibon εμφανίστηκε στο προσκήνιο στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και σχεδίασε εμβληματικά εξώφυλλα άλμπουμ για καλλιτέχνες όπως οι Sonic Youth και οι Black Flag χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά σχέδιά του που μοιάζουν με κόμικς.

Το έργο του Raymond Pettibon έχει παρουσιαστεί ευρέως σε πολλές εκθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου ενός installation στη διαφημιστική πινακίδα του High Line στη Νέα Υόρκη και μιας ατομικής έκθεσης στο Μουσείο Τέχνης του Τελ Αβίβ.

«Είμαι ο τύπος χωρίς πουκάμισο που ροκάρει, ο Andrew και η Gold Tooth το καταλαβαίνουν αυτό, και κάναμε ένα δίσκο μαζί με τον παλιομοδίτικο τρόπο», δήλωσε ο Iggy Pop για το «Every Loser».

«Οι μουσικοί είναι άνθρωποι που τους γνωρίζω από παιδιά και η μουσική θα σας τσακίσει για τα καλά. Να έχετε μία υπέροχη μέρα», πρόσθεσε.

Στο πρώτο single του άλμπουμ, το «Frenzy», συμμετέχει μία ομάδα πρωτοκλασάτων μουσικών που αποτελείται από τον Andrew Watt, τον Duff McKagan των Guns N’ Roses και τον Chad Smith των Red Hot Chili Peppers.

Ο Andrew Watt είπε: «Ο Iggy Pop είναι ένα είδωλο. Ένας αληθινός γνήσιος. Ο τύπος εφηύρε το stage dive»

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι με άφησε να κάνω δίσκο μαζί του. Είναι τιμή μου. Δεν γίνεται πιο τέλειο. Αυτό το άλμπουμ δημιουργήθηκε για να παίζεται όσο πιο δυνατά πάει το στερεοφωνικό σας… δυναμώστε το και κρατηθείτε…», συνέχισε.

Το νέο άλμπουμ «Every Loser» του Iggy Pop θα κυκλοφορήσει επίσης σε περιορισμένη έκδοση βινυλίου, κασέτας και CD.

Επίσης, ο Iggy Pop ετοιμάζει μία επανακυκλοφορία του θρυλικού περιοδικού Punk Magazine, από τον ιδρυτή και θρυλικό εκδότη John Holstrom, με ένα ολοκληρωμένο τεύχος το οποίο περιέχει μία αποκλειστική συνέντευξη του Iggy στον Flea των Red Hot Chili Peppers. Ο Iggy Pop κόσμησε αρχικά το εξώφυλλο του περιοδικού Punk Magazine τον Ιούλιο του 1976.

Το tracklist του «Every Loser»

1. Frenzy

2. Strung Out Johnny

3. New Atlantis

4. Modern Day Rip Off

5. Morning Show

6. The News For Andy

7. Neo Punk

8. All The Way Down

9. Comments

10. My Animus Interlude

11. The Regency