Η Iggy Azalea κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «The End Of An Era»

Η Iggy Azalea σηματοδοτεί το «τέλος μίας εποχής».

Αξιοποιώντας τη μεγάλη προσμονή των θαυμαστών της, η Iggy Azalea παρουσιάζει το τρίτο της studio album, με τίτλο «The End Of An Era».

Το άλμπουμ, που κυκλοφόρησε ανεξάρτητα, περιέχει αναφορές σε διάφορα σημεία της μουσικής καριέρας της ράπερ. Το «The End Of An Era» είναι ένα ηχητικό ταξίδι που αντλεί έμπνευση και διαφορετικούς ήχους από όλα τα διαφορετικά μουσικά projects και επιτυχίες της Iggy Azalea.

Το πρώτο μέρος του άλμπουμ, μία ωδή στο «Trap Gold», χρησιμοποιεί επιρροές από τις πρώτες ημέρες τις καριέρας της όταν έκανε mixtapes και παίζει με ηχητικά στοιχεία που συνήθως δεν ακούγονται στη rap μουσική, όπως τα ηλεκτρονικά στοιχεία.

Η συνέχεια οδηγεί σε τραγούδια με περισσότερο pop hooks και φωνητικά εμπνευσμένα από την εποχή του «New Classic», ενώ ακολουθούν βαρύτερα hip-hop στοιχεία και πιο σκοτεινά 808 drums, με τα οποία η Iggy Azalea αποκάλυψε και απέδειξε το ταλέντο και το βάθος της μέσα στη rap μουσική.

Τα τρία τελευταία τραγούδια, το «Sex on the Beach» με τη συμμετοχή της Sophia Scott, το «Good Times With Bad People» και το «Day 3 In Miami (End of an Era)» (featuring Ellise), αντιπροσωπεύουν την Iggy Azalea στο παρόν, την ερμηνεία της για το πού βρίσκεται μουσικά σήμερα.

«Πραγματικά απόλαυσα όλη αυτή τη διαδικασία. Στην αρχή κάθε project, έχω μια μακρά περίοδο προβληματισμού, οπότε ήταν ακόμα πιο διασκεδαστικό να ξεδιπλώσω όλα τα αγαπημένα μου μουσικά βίντεο και τραγούδια με έναν πιο εμπεριστατωμένο τρόπο», λέει η Iggy Azalea για τη δημιουργία του άλμπουμ.

Η ράπερ, η οποία είναι πλέον μητέρα και επιχειρηματίας, κοίταξε το παρελθόν υπό ένα νέο πρίσμα.

«Αναρωτήθηκα γιατί μου αρέσει ακόμα αυτό το τραγούδι; Τι σήμαινε τότε και τι σημαίνει σήμερα; Ήταν επίσης πολύ ωραίο να ζητήσω από νέους παραγωγούς που δεν ήταν εκεί όταν τα δημιουργήσαμε, να κοιτάξουν τα ίδια τραγούδια και να εντοπίσουν τι τους άρεσε και ακόμη να ανακαλύψουν τι δεν τους άρεσε, ακόμη και αν εξακολουθούσε να είναι ξεχωριστό για μένα. Η διαδικασία από μόνη της ήταν τόσο στοχαστική, αλλά και επέκτεινε τα όρια για να δημιουργήσουμε καλύτερα τραγούδια», περιγράφει.

Το εξώφυλλο του άλμπουμ και τα αντίστοιχα εικαστικά κάνουν επίσης σκόπιμα αναφορές στο «Hotel Iggy», το θεματικό concept με θέμα το «Miami Vice» που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, επαναπροσδιορισμένο για το παρόν.

Η Iggy Azalea συμμετείχε ενεργά σε όλη τη διάρκεια της εννοιολογικής διαδικασίας. Έγραψε η ίδια το σενάριο για το μουσικό βίντεο του «I Am The Strip Club» και έκανε τη σκηνοθεσία σε συνεργασία με τον Thom Kerr.

Το «I Am The Strip Club» έχει ήδη λάβει θερμούς επαίνους μετά την κυκλοφορία του τον περασμένο μήνα, με το Uproxx να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα «χορευτικό κομμάτι με την Azalea στα καλύτερά της,», το Hot New Hip Hop να σημειώνει ότι «το κομμάτι είναι σαφώς έτοιμο για τα νυχτερινά κέντρα σε όλο τον κόσμο» και το The Music Universe να το χαρακτηρίζει «μια λαμπερή και συναρπαστική επιστροφή στον προηγούμενο ηλεκτρονικό ήχο των mixtapes της Azalea».

Για τον εορτασμό της κυκλοφορίας του άλμπουμ «The End Of An Era», η Iggy Azalea επιστρέφει σε ρυθμό ζωντανών εμφανίσεων αυτόν τον μήνα στο πλευρό του Pitbull για την περιοδεία «The I Feel Good Tour».

Το «End Of An Era» σηματοδοτεί άλλο ένα τέλος εποχής, καθώς μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ η Iggy Azalea σκοπεύει να «αποσυρθεί από τη μουσική για λίγα χρόνια» ώστε να εστιάσει σε άλλα δημιουργικά εγχειρήματα για τα οποία είναι ενθουσιάζεται περισσότερο.