Η Iggy Azalea θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ της μέσω του OnlyFans

Η Iggy Azalea απέκτησε τον δικό της λογαριασμό της OnlyFans, μέσω του οποίου σχεδιάζει να κυκλοφορήσει μία σειρά από αποκλειστικές και μη λογοκριμένες φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, εικονογραφήσεις και ποίηση στο πλαίσιο του multimedia project της «Hotter Than Hell», που θα διαρκέσει όλη τη χρονιά.

Η συνεργασία «Hotter Than Hell X OnlyFans» θα περιλαμβάνει και το τέταρτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της καλλιτέχνιδας με καταγωγή από την Αυστραλία, το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι.

Οι συνδρομές στο OnlyFans της Iggy Azalea (onlyfans.com/iggyazalea) θα κοστίζουν 25 δολάρια τον μήνα. Οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση σε πρώτη φάση στο περιεχόμενο του «Hotter Than Hell», το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2023 με την κυκλοφορία ενός πολυτελούς φωτογραφικού λευκώματος που θα είναι διαθέσιμο για αγορά ξεχωριστά.

Πρόκειται για μία αλλαγή στάσης για την Iggy Azalea, η οποία πριν από λιγότερο από δύο χρόνια δήλωνε ότι δεν θα γινόταν ποτέ μέλος του OnlyFans.

Σε δήλωσή της, ανέφερε τώρα ότι η συνεργασία με το OnlyFans της επιτρέπει να αποφύγει τη «συντριπτική και δημιουργικά περιοριστική λογοκρισία» που υπάρχει σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες.

SURPRISE! Im dropping a mixed media project called ‘Hotter Than Hell’. There’s photographs, visual artist collabs, videos, merch & all kinds of

aesthetically pleasing, hot as hell things happening this year. You can get first look content + updates on my new OnlyFans account 🔥 pic.twitter.com/e9y0sVNJWP

— IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) January 13, 2023