Η Iggy Azalea παρότρυνε – με χιουμοριστική διάθεση – τους θαυμαστές της να ακούσουν στις ψηφιακές πλατφόρμες την επιτυχία «Señorita» του Shawn Mendes και της Camila Cabello, σε μία προσπάθεια να εκθρονίσει τη Lizzo από την κορυφή του «Billboard Hot 100».

Στην Azalea ανήκει το τραγούδι γυναίκας ράπερ που έχει διανύσει τις περισσότερες εβδομάδες στο Νο. 1 της συγκεκριμένης κατάταξης, καθώς το τραγούδι της «Fancy» παρέμεινε το 2014 για έξι εβδομάδες στην πρώτη θέση.

Ωστόσο η επιτυχία «Truth Hurts» της Lizzo συμπλήρωσε πέντε διαδοχικές εβδομάδες κατά τις οποίες διατηρεί τα ηνία του «Hot 100» και πλέον απειλεί το ρεκόρ της Iggy.

Η Lizzo χρειάζεται να παραμείνει επικεφαλής του chart για δύο ακόμα εβδομάδες προκειμένου να καταρρίψει το ρεκόρ του «Fancy», όπως υπενθύμισε η ίδια στους ακολούθους της στο Twitter.

Η 31χρονη Αμερικανίδα επαίνεσε το «Fancy», όμως έκανε το… μοιραίο λάθος να δώσει τα εύσημα μόνο στην Charli XCX, η οποία συμμετείχε στο τραγούδι, και να παραλείψει την αναφορά στην Iggy Azalea.

*Fancy is a BOP and my homie @charli_xcx is genius on it (STREAM CHARLI- HER NEW ALBUM NOW) https://t.co/8yLbJNvXt2

Η ράπερ από την Αυστραλία απάντησε γράφοντας σε ένα tweet που διέγραψε: «Θα μπορούσα να ορκιστώ ότι εγώ είμαι αυτή που ραπάρω σε αυτό τραγούδι…»

Στη συνέχεια επανήλθε με μία σειρά μηνυμάτων, όπου διευκρίνισε ότι αστειευόταν.

«Ακούστε, δέχομαι να γίνω μικροπρεπής για να γελάσουμε μία ή δύο φορές, αλλά με όλη τη σοβαρότητα, απλώς τρολάρω και γελάω με όλες τις αστείες απαντήσεις. Υπόσχομαι ότι δεν το κάνω στα σοβαρά, τουλάχιστον εγώ», έγραψε.

«Μπήκα στο Twitter και είδα ότι όλοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν κόντρα ανάμεσα σε εμένα και τη Lizzo, επειδή ανέφερε τη φίλη της που συμμετείχε σε αυτό το τραγούδι», πρόσθεσε.

«Το μόνο που έκανα ήταν να μετατρέψω την παράνοια του διαδικτύου και το δράμα σε γέλιο και άκακη πλάκα. Μπορείτε να με κατηγορήσετε», εξήγησε.

Lmao nah….

listen I’m down to be petty in the name of a laugh or two but in all seriousness I’m just trolling and laughing at all the funny replies.

I promise it’s not serious; at least not for me. https://t.co/ijyyI5cBX8

— IGGY AZALEA stream señorita (@IGGYAZALEA) September 30, 2019