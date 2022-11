Iggy Azalea: Έμεινε καθηλωμένη για τρεις εβδομάδες λόγω επιπλοκών από χειρουργική επέμβαση

Η Iggy Azalea υπέστη σοβαρές επιπλοκές μετά από μία χειρουργική επέμβαση ρουτίνας στην πλάτη.

Η 32χρονη ράπερ αποκάλυψε στο Twitter τη Δευτέρα ότι υποβλήθηκε σε μία «μάλλον συνηθισμένη χειρουργική επέμβαση» στην πλάτη της πριν από πέντε εβδομάδες, πριν το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Αυστραλία για τα γυρίσματα μιας ταινίας. Ωστόσο, η επέμβαση δεν ήταν τόσο απλή όσο περίμενε.

«Δεν κατέληξε να είναι πολύ συνηθισμένη γιατί είχα επιπλοκές με την ανάρρωσή μου και κατέληξα στο κρεβάτι συνδεδεμένη με εκατομμύρια μηχανήματα και με τόσο πολύ πόνο που στην πραγματικότητα δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου τρεις ημέρες», έγραψε.

Η Iggy Azalea εξήγησε ότι η κατάκλιση στο κρεβάτι – και το γεγονός ότι σηκωνόταν μόνο για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα – έχει αποδυναμώσει το σώμα της και τον οργανισμό της.

«Δεν περπατούσα παρά μόνο για να πάω στην τουαλέτα (μία εντελώς άλλη δοκιμασία) για τρε5ς εβδομάδες και θα σοκαριστείτε αν μάθετε πόσο αδύναμος μπορείς να γίνεις όταν δεν κινείσαι πραγματικά. Συμβαίνει πολύ γρήγορα», ανέφερε.

