Ένα τραγούδι με άκρως ερωτικό περιεχόμενο.

Η Iggy Azalea μοιράζεται το νέο single «Just Wanna», λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ της.

Ο δεύτερος ολοκληρωμένος δίσκος της 29χρονης ράπερ φέρει τον τίτλο «In My Defense» και πρόκειται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 19 Ιουλίου από την προσωπική δισκογραφική ετικέτα της Iggy, την Bad Dreams Records, με τη διανομή της EMPIRE.

Η Iggy Azalea παρουσίασε τους δύο πρώτους προπάππους του άλμπουμ κατά τη διάρκεια της άνοιξης.

Στα μέσα Μαρτίου κυκλοφόρησε το single «Sally Walker» που έχει συγκεντρώσει πάνω από 57 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και 19,6 εκατομμύρια streams στο Spotify. Στις αρχές Μαΐου ακούσαμε το «Started» που μετρά ήδη 46 εκατομμύρια προβολές και 14,7 εκατομμύρια streams στις δύο αντίστοιχες πλατφόρμες.

Με αφορμή την έναρξη της προ-παραγγελίας και των pre-adds για το «In My Defense», η Iggy Azalea παρουσιάζει το αισθησιακό single «Just Wanna» που θα συμπεριλαμβάνεται φυσικά στο επερχόμενο άλμπουμ της.

Το τραγούδι διαθέτει άκρως ερωτικό περιεχόμενο και σίγουρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυστηρά ακατάλληλο για ανηλίκους.

Στο «Just Wanna» ακούγονται μάλιστα δύο ηχητικά αποσπάσματα από την κινηματογραφική ταινία «Superbad» (2007), ενώ η εισαγωγή χρησιμοποιεί samples από την εμβληματική επιτυχία «Push It» (1987) των Salt-N-Pepa.

Την παραγωγή του τραγουδιού έχει αναλάβει ο J. White Did It, ο οποίος έχει επιμεληθεί το σύνολο του δίσκου «In My Defense».