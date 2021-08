Iggy Azalea: Το άλμπουμ «End Of An Era» έχει ημερομηνία κυκλοφορίας

Οι θαυμαστές της Iggy Azalea μπορούν να χαρούν: Το άλμπουμ «End Of An Era» έχει επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Η Αυστραλή ράπερ ανακοίνωσε ότι η νέα δισκογραφική δουλειά της θα κυκλοφορήσει στις ψηφιακές πλατφόρμες την Παρασκευή 13 Αυγούστου.

Ο τίτλος «End Of An Era» (Τέλος Εποχής) αναφέρεται στο γεγονός ότι η Iggy Azalea βρίσκεται ήδη στην τέταρτη δεκαετία της ζωής της, καθώς είναι 31 ετών και αποτελεί έναν επίλογο στη δεκαετία των 20 ετών.

Το άλμπουμ θα είναι χωρισμένο σε τέσσερα τμήματα, καθένα από τα οποία θα αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό στάδιο της Iggy Azalea από την ηλικία των 20 έως των 30 ετών, με τη ράπερ να στρέφεται στο παρελθόν της, τόσο σε προσωπικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο.

«Το πρώτο μέρος του άλμπουμ μου είναι πιο ηλεκτρονικό και πειραματικό και αντικατοπτρίζει τις εποχές των mixtapes μου», εξηγεί η Iggy Azalea.

«Η ενότητα των “24 ετών” του άλμπουμ είναι πιο mainstream και είναι επηρεασμένη από την pop. Η ενότητα των “28 ετών” είναι πολύ πιο urban, με βαρύ ήχο από ντραμς. Και το τελευταίο τμήμα του δίσκου, η δεκαετία των 30, φέρνει τα τελευταία τραγούδια, που πραγματικά αντιπροσωπεύουν το σημείο στο οποίο είμαι σήμερα», συνεχίζει.

Η Iggy Azalea έδωσε μία πρόγευση από όσα θα ακολουθήσουν με το πρόσφατο single «I Am The Stripclub».

Το «End Of An Era» θα σηματοδοτήσει άλλο ένα τέλος εποχής, καθώς μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ η Iggy Azalea σκοπεύει να «αποσυρθεί από τη μουσική για λίγα χρόνια» ώστε να εστιάσει σε άλλα δημιουργικά εγχειρήματα για τα οποία είναι ενθουσιάζεται περισσότερο.

Aug 13th marks the End of An Era pic.twitter.com/M44g1cG7C1

— IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) August 2, 2021