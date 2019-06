Η Iggy Azalea ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας του δεύτερου ολοκληρωμένου άλμπουμ της με τίτλο «In My Defense» και ταυτόχρονα έφερε στο φως της δημοσιότητας το εξώφυλλό του.

Το «In My Defense» γίνεται πραγματικότητα έπειτα από αλλεπάλληλες αναβολές, οι οποίες είχαν γενεσιουργό αιτία τις διαδοχικές αλλαγές δισκογραφικής στέγης στις οποίες είχε προχωρήσει η Αυστραλή ράπερ.

Αφού βρήκε την ηρεμία και το σταθερό κλίμα να επικεντρωθεί στη μουσική της, η Iggy Azalea είναι πλέον έτοιμη να μοιραστεί με το κοινό το νέο άλμπουμ της από την προσωπική ετικέτα της, Bad Dreams, σε συνεργασία με τη δισκογραφική εταιρεία διανομής EMPIRE.

Το «In My Defense» θα κυκλοφορήσει αισίως στις 19 Ιουλίου, ενώ η ψηφιακή προ-παραγγελία του άλμπουμ αναμένεται να αρχίσει την Παρασκευή 28 Ιουνίου.

Η Iggy Azalea δημοσίευσε επίσης στα κοινωνικά δίκτυα το dark εξώφυλλο του «In My Defense», στο στο οποίο τη βλέπουμε τραυματισμένη και να είναι πεσμένη στο έδαφος δίπλα σε ένα παλιό αυτοκίνητο, έχοντας αίματα στο κεφάλι και στα χέρια της.

Το αιματοβαμμένο σκηνικό παραπέμπει σε δολοφονική επίθεση βγαλμένη από ταινία τρόμου.

Όπως σχολίασε η Iggy Azalea στο Twitter, ο τίτλος και το εξώφυλλο αποτελούν δήλωση για τις γυναίκες που δεν έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους.

It’s a statement about women not having the ability to defend themselves under public gaze, not rebirth. https://t.co/ZgdX5vw4LF

— IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) June 24, 2019