Εάν σας έχει λείψει η Iggy Azalea, τότε μπορείτε να την απολαύσετε σε τέσσερα ολοκαίνουρια και ακυκλοφόρητα τραγούδια.

Η Αυστραλή βασίλισσα της rap επιστρέφει βήμα – βήμα στο «ρινγκ» και εστιάζει στις δικές της προσπάθειες. Η 27χρονη ράπερ έχει περάσει δύσκολα επιχειρώντας να κυκλοφορήσει το άλμπουμ της «Digital Distortion», το οποίο έχει μετονομάσει τώρα σε «Surviving The Summer», όπως αποκάλυψε.

Η δισκογραφική εταιρεία της Def Jam δεν ενδιαφέρθηκε να υποστηρίξει την κυκλοφορία, επειδή τα singles της δε σημείωσαν ικανοποιητική πορεία. Δυστυχώς, η επιχειρηματική πλευρά της μουσικής βιομηχανίας είναι ένα παιχνίδι αριθμών και η Iggy Azalea δεν το πέρασε. Η πολιτική της εταιρείας οδήγησε στην αναβολή της κυκλοφορίας του δίσκου, ο οποίος αρχικά είχε προγραμματιστεί να γίνει πραγματικότητα τον Ιούνιο.

Τον προηγούμενο Αύγουστο, η Iggy Azalea είχε αναφέρει ότι είχε σχέδια να επανέλθει με νέα μουσική. «Είμαι βέβαιη ότι θα υπάρξει ένα δελτίο τύπου εν ευθέτω χρόνω, αλλά δεν εξαρτάται από εμένα η ανακοίνωση.»

Τι εννοούσε; «Αυτό που χρειάζεται να ξέρεις ο καθένας είναι ότι κανείς δεν κρατά όμηρο κανένα πρότζεκτ ή τραγούδι. Διορθώνω ό,τι είναι σπασμένο. Παίρνω την ομάδα που χρειαζόμουν. Είναι ενθουσιασμένη», είχε τονίσει.

Φτάσαμε στο Νοέμβριο και η ράπερ από την Αυστραλία αποφασίζει να μοιραστεί τέσσερα ολοκαίνουρια τραγούδια. Βέβαια, δεν είναι αυτό που θα περίμενε κανείς. Τα τραγούδια ανέβηκαν δωρεάν στον ιστότοπο μεταβίβασης αρχείων του We Transfer και η Iggy Azalea κοινοποίησε το σύνδεσμο στο Twitter.

Τα τέσσερα τραγούδια ονομάζονται «Good», «Hate On It», «Never Satisfied» και «Going Up» με τη συμμετοχή του Ljay Currie.

Does this work? Let me know ! https://t.co/bY3huYvLGA

— IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) November 7, 2017