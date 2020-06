Η Iggy Azalea αποκαλύπτει ότι έγινε μητέρα

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Iggy Azalea. Η 30χρονη ράπερ ανακοίνωσε ότι απέκτησε το πρώτο της παιδί, παρότι είχε αρνηθεί τον προηγούμενο καιρό τις φήμες που διέδιδαν ότι είναι έγκυος.

«Έχω γιο», έγραψε η Iggy την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις ιστορίες του προσωπικού λογαριασμού της στο Instagram.

«Περίμενα τη σωστή στιγμή για να πω κάτι, όμως νιώθω ότι όσο περισσότερο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερο συνειδητοποιώ ότι πάντα θα αισθάνομαι νευρική όταν πρέπει να μοιραστώ με τον κόσμο τόσο τεράστια νέα», συνέχισε.

«Θέλω να κάνω τη ζωή του ιδιωτική, αλλά ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι μυστικό και τον αγαπώ τόσο που δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια», ανέφερε η Iggy Azalea για το γιο που απέκτησε με τον ράπερ Playboi Carti.

Οι πρώτες φήμες που υποστήριζαν ότι η Iggy Azalea και ο 23χρονος σύντροφός της περιμένουν το πρώτο τους παιδί ήρθαν στην επιφάνεια τον Δεκέμβριο του 2019.

Τον περασμένο Μάιο διάφορα δημοσιεύματα ισχυρίστηκαν ότι η Αυστραλή καλλιτέχνιδα έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι, όμως η ίδια φάνηκε να τα διαψεύδει.

Όλο αυτό το διάστημα η Iggy Azalea είχε αποστασιοποιηθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ράπερ επανεμφανίστηκε στο Instagram στα μέσα του προηγούμενου μήνα και άρχισε να δημοσιεύει ξανά φωτογραφίες της.

Η Iggy Αzalea φέρεται να γέννησε στις αρχές του Μαΐου.

📱 | Iggy Azalea just confirmed via her Instagram Story that she has a son. Congratulations! 💙 pic.twitter.com/2B9kStQi7I

— Iggy Azalea Access (@AzaleaAccess) June 10, 2020