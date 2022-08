Η Iggy Azalea ανακοινώνει ότι επιστρέφει στη μουσική: «Κλάψτε γι’ αυτό»

Η Iggy Azalea ανακοίνωσε την επιστροφή της στη μουσική βιομηχανία.

«Πριν από ένα χρόνο ήμουν αποφασισμένη να αποχωρήσω από τη μουσική επειδή είχα κουραστεί από την αρνητική ενέργεια που προσέλκυε», έγραψε σε μία δημοσίευσή της στο Twitter.

«Αλλά αυτό που έμαθα είναι ότι ακόμα και όταν κοιτάζω τη δουλειά μου, όλοι θα είστε αρνητικοί και αδιάκριτοι. Οπότε αν δεν μπορώ να έχω εγώ ηρεμία, ούτε εσείς μπορείτε. Επιστρέφω. Κλάψτε γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Με αφορμή την ανακοίνωση, οι θαυμαστές της ανέσυραν παλαιότερα tweets της Iggy Azalea που κατακεραύνωναν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι γυναίκες καλλιτέχνες στη μουσική βιομηχανία.

Σε ένα tweet το 2019 είχε γράψει: «Η μουσική βιομηχανία είναι τόσο χάλια όταν πρόκειται να εκμεταλλευτεί/να μην σέβεται τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται με επιτυχία σε αυτήν, καθώς και εκείνες που φιλοδοξούν να εισέλθουν σε αυτήν. Είναι πραγματικά λυπηρό».

Η Iggy Azalea ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι σχεδίαζε να «απομακρυνθεί για μερικά χρόνια» από τη μουσική τον Ιούλιο του 2021, ένα μήνα πριν από την κυκλοφορία του τρίτου άλμπουμ της, «The End Of An Era».

«Το σωστό για εμένα είναι να μετατοπίσω την ενέργειά μου και να επικεντρωθώ σε αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο και ελπίζω να συνεχίσετε να υποστηρίζετε όποια δημιουργικά πρότζεκτ κι αν κάνω εκεί έξω!», είπε τότε στους θαυμαστές της.

Στο μεσοδιάστημα, η Iggy Azalea δημιούργησε μια συλλογή προϊόντων μακιγιάζ με την BH Cosmetics που εμπνευσμένη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και είχε τον τίτλο «Totally Plastic» και επικεντρώθηκε στη φροντίδα του Onyx, του δύο ετών γιου της με τον πρώην σύντροφό της Playboi Carti.

Τον Οκτώβριο του 2021, ήταν επίσης η επικεφαλής του σόου στο ημίχρονο του εναρκτήριου εντός έδρας αγώνα των New York Knicks στο Madison Square Garden με την συνοδεία των Knicks City Dancers, μια εμφάνιση για την οποία εξομολογήθηκε ότι «δεν είχε φοβηθεί ποτέ τόσο πολύ στη ζωή της».

A year ago I was willing to walk away from music because I was tired of the negative energy it attracted.

But what I’ve learned is that even when I’m minding my business, y’all gonna be negative AND nosey.

So if I can’t have peace, neither can you.

I’m coming back. Cry about it.

— IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) August 8, 2022