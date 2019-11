Η Iggy Azalea και η Alice Chater συνεργάζονται για πρώτη φορά.

Κυκλοφορεί το νέο single και music video «Lola» της Iggy Azalea με τη συμμετοχή της ανερχόμενης Βρετανίδας Alice Chater.

Το pop τραγούδι χρησιμοποιεί samples από τη θρυλική επιτυχία «Mambo Italiano». Την παραγωγή φρόντισαν οι Carl Falk (One Direction, Nicki Minaj, Ellie Goulding) και JWhite Did It (Cardi B, Gucci Mane, J. Cole).

Σε σκηνοθεσία Thom Kerr, το music video του «Lola» ακολουθεί την απρόβλεπτη περιπέτεια της Iggy και της Alice σε μία ψυχιατρική κλινική αλλιώτικη από τις άλλες.

Το «Lola» είναι το πρώτο τραγούδι που παρουσιάζει η Iggy Azalea μετά την κυκλοφορία του δεύτερου ολοκληρωμένου άλμπουμ της, «In My Defense», το περασμένο καλοκαίρι.

Το άλμπουμ, που έχει συγκεντρώσει πάνω από 275 εκατομμύρια streams, περιέχει τα τραγούδια «Sally Walker» και «Started», τα οποία εκτινάχθηκαν στο Νο. 1 του YouTube με την κυκλοφορία τους και αναδείχθηκαν σε δύο από τα δημοφιλέστερα βίντεο γυναίκας hip-hop καλλιτέχνιδας για το 2019.

Η ανερχόμενη τραγουδίστρια Alice Chater μετρά πάνω από ένα εκατομμύριο streams στο Spotify με pop τραγούδια όπως τα «Hourglass» και «Tonight», αλλά και το electro διαμάντι «Heartbreak Hotel».

Στα τέλη της περσινής χρονιάς, μάλιστα, έκανε μία cameo εμφάνιση στο πολυσυζητημένο video clip των Little Mix για το τραγούδι τους «Strip».