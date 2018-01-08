Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την 52η εβδομάδα του 2017, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος έκανε ντεμπούτο στην κορυφή της κατάταξης με τη νέα δισκογραφική δουλειά του και διατηρεί την κυριαρχία του για τέταρτη διαδοχική εβδομάδα.

Με τον τρίσημο τίτλο «10», ο καινούριος δίσκος του καλύτερου λαϊκού τραγουδιστή της γενιάς του συμβολίζει τα δέκα χρόνια παρουσίας στην ελληνική δισκογραφία, το δέκατο προσωπικό άλμπουμ του και τα δέκα τραγούδια που περιέχει.

Συγχρόνως, ο Νίκος Οικονομόπουλος εντοπίζεται για ένατη συνεχή εβδομάδα στο Νο1 των ραδιοφωνικών μεταδόσεων με τη μεγάλη επιτυχία «Για Κάποιο Λόγο».

Στη δεύτερη θέση παραμένει η Έλενα Παπαρίζου με τον ολοκαίνουριο δίσκο «Ουράνιο Τόξο», που ήρθε για να συστήσει τις πιο πολύχρωμες αποχρώσεις της μέσα από 21 μοναδικά τραγούδια.

Αυτή την εβδομάδα, στη λίστα «εισέβαλαν» 14 audiobooks με μυθιστορήματα.

Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 52/2017

# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 10 MINOS-EMI / UNIVERSAL 1
2 ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2
3 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ PANIK 1 UP
4 ΒΙΣΣΗ ΑΝΝΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PANIK 4 UP
5 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ-ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΙ PANIK 5 UP
6 VARIOUS ARTISTS MINOS 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 UP
7 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙ COBALT / WARNER 7 UP
8 ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 1968 (OST) FEELGOOD 8 NE
9 ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ PANIK 9
10 VARIOUS ARTISTS THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL.5 MINOS-EMI / UNIVERSAL 10
11 VARIOUS ARTISTS PANIK 2018 PANIK 11 UP
12 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 12 UP
13 ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝ Μ’ ΑΚΟΥΣ HEAVEN MUSIC 13 UP
14 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΦΟΡΑΓΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΚΟΥΦΙ MLK 13 UP
15 ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ PANIK 15 UP
16 ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ ΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ PANIK 16 UP
17 SWIFT TAYLOR REPUTATION MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 DOWN
18 VARIOUS ARTISTS PANIK GREATEST HITS IN THE MIX DJ PITSI PANIK 18 UP
19 EMINEM REVIVAL MINOS-EMI / UNIVERSAL 19 UP
20 CAREY MARIAH MERRY CHRISTMAS II YOU MINOS-EMI / UNIVERSAL 20 UP
21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΗ MLK / ΤΟ ΡΗΜΑ 21 UP
22 ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ (AUDIOBOOK) ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ της ΛΟΥΙΖΑ ΜΕΙ ΑΛΚΟΤ FEELGOOD 22 NE
22 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 UP
24 VARIOUS ARTISTS SUITE 2018 HEAVEN MUSIC 24 UP
25 ΤΖΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (AUDIOBOOK) Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ του ΑΝΤΟΥΑΝ ΝΤΕ ΣΑΙΝΤ – ΕΞΥΠΕΡΥ FEELGOOD 25 NE
25 ΣΕΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ (AUDIOBOOK) ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ του ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΙΚΕΝΣ FEELGOOD 25 NE
25 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ (AUDIOBOOK) Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΜΕΡΕΣ του ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ FEELGOOD 25 NE
25 ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ (AUDIOBOOK) Ο ΜΟΓΛΗΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ του ΡΑΝΤΓΙΑΡΝΤ ΚΙΠΛΙΝΓΚ FEELGOOD 25 NE
25 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (AUDIOBOOK) Η ΚΑΛΥΒΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ ΘΩΜΑ της ΧΑΡΙΕΤ ΜΠΗΤΣΕΡ ΣΤΟΟΥ FEELGOOD 25 NE
25 ΑΛΕΥΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (AUDIOBOOK) ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜ ΣΟΓΕΡ του ΜΑΡΚ ΤΟΥΕΪΝ FEELGOOD 25 NE
25 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (AUDIOBOOK) ΡΟΒΙΝΣΩΝΑΣ ΚΡΟΥΣΟΣ του ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΦΟΕ FEELGOOD 25 NE
25 ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (AUDIOBOOK) ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ του ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΟΥΙΣ ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ FEELGOOD 25 NE
25 ΨΥΧΡΑΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (AUDIOBOOK) ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ της ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ FEELGOOD 25 NE
25 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΝΑΝΤΙΑ (AUDIOBOOK) ΧΑΙΝΤΙ FEELGOOD 25 NE
25 ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΚΑΡΜΕΝ (AUDIOBOOK) ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ του ΤΖΟΝ ΦΙΝΕΜΟΡ FEELGOOD 25 NE
36 ΣΗΜΙΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (AUDIOBOOK) ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ του ΤΖΕΙΜΣ Μ.ΜΠΑΡΙ FEELGOOD 36 NE
36 ΜΠΟΥΛΕ ΝΑΝΤΙΑ (AUDIOBOOK) Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ του ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ FEELGOOD 36 NE
38 ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΗΤΗ ΜΕ ΛΕΝΕ MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 DOWN
39 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – 24 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
40 ΚΟΝΙΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΧΕΙΟ POLYMUSIC 40 NE
41 HORAN NIALL FLICKER MINOS-EMI / UNIVERSAL 10 DOWN
42 ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ MLK 14 DOWN
43 ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ HEAVEN MUSIC 2 DOWN
44 SMITH SAM THE THRILL OF IT ALL MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 DOWN
45 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 36 DOWN
46 VARIOUS ARTISTS ALL THE HITS 2018 HEAVEN MUSIC 8 DOWN
47 U2 SONGS OF EXPERIENCE MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 DOWN
47 WARE JESSIE GLASSHOUSE MINOS-EMI / UNIVERSAL 34 DOWN
49 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
50 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝΕ ΛΑΘΡΑΙΑ COBALT / WARNER 5 DOWN
51 ΛΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΚΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ MLK 43 DOWN
52 ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 18+ MINOS-EMI / UNIVERSAL 15 DOWN
53 ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ MLK 46 DOWN
54 LAMAR KENDRICK DAMN. MINOS-EMI / UNIVERSAL 14 DOWN
55 MARCUS & MARTINUS MOMENTS SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 26 RE
55 VARIOUS ARTISTS A VERY SPECIAL CHRISTMAS 1 MINOS-EMI / UNIVERSAL 29 DOWN
55 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΕΔΩ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ HEAVEN MUSIC 31 DOWN
58 VARIOUS ARTISTS ΤΑ ΛΑΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 45 DOWN
59 VARIOUS ARTISTS MOTOWN CHRISTMAS MINOS-EMI / UNIVERSAL 36 DOWN
60 HALSEY HOPELESS FOUNTAIN KINGDOM MINOS-EMI / UNIVERSAL 26 DOWN
61 VARIOUS ARTISTS ESSENTIAL CHRISTMAS MINOS-EMI / UNIVERSAL 14 DOWN
62 OWEN MARC THE ART OF DOING NOTHING MINOS-EMI / UNIVERSAL 55 DOWN
63 VARIOUS ARTISTS A JAZZ CAFE CHRISTMAS MINOS-EMI / UNIVERSAL 45 DOWN
64 ΜΑΤΣΑΣ ΜΙΝΩΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 DOWN
65 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ HEAVEN MUSIC 32 DOWN
66 VARIOUS ARTISTS FIFTY SHADES DARKER MINOS-EMI / UNIVERSAL 7 DOWN
66 VARIOUS ARTISTS NOW THAT’S WHAT I CALL MUSIC 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL / FEELGOOD 6 DOWN
68 VARIOUS ARTISTS A VERY SPECIAL XMAS 3 MINOS-EMI / UNIVERSAL 44 DOWN
69 VARIOUS ARTISTS DALIDA BOF MINOS-EMI / UNIVERSAL 20 DOWN
70 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ -ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 30 DOWN
71 VARIOUS ARTISTS Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 DOWN
71 SHEERAN ED DIVIDE COBALT / WARNER 5 DOWN
73 ΠΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΕΡΩΤΙΚΟΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 12 DOWN
73 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 DOWN
75 VARIOUS ARTISTS CHRISTMAS FOR LOVERS MINOS-EMI / UNIVERSAL 41 DOWN

Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:

BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI


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