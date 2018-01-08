Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την 52η εβδομάδα του 2017, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.
Ο Νίκος Οικονομόπουλος έκανε ντεμπούτο στην κορυφή της κατάταξης με τη νέα δισκογραφική δουλειά του και διατηρεί την κυριαρχία του για τέταρτη διαδοχική εβδομάδα.
Με τον τρίσημο τίτλο «10», ο καινούριος δίσκος του καλύτερου λαϊκού τραγουδιστή της γενιάς του συμβολίζει τα δέκα χρόνια παρουσίας στην ελληνική δισκογραφία, το δέκατο προσωπικό άλμπουμ του και τα δέκα τραγούδια που περιέχει.
Συγχρόνως, ο Νίκος Οικονομόπουλος εντοπίζεται για ένατη συνεχή εβδομάδα στο Νο1 των ραδιοφωνικών μεταδόσεων με τη μεγάλη επιτυχία «Για Κάποιο Λόγο».
Στη δεύτερη θέση παραμένει η Έλενα Παπαρίζου με τον ολοκαίνουριο δίσκο «Ουράνιο Τόξο», που ήρθε για να συστήσει τις πιο πολύχρωμες αποχρώσεις της μέσα από 21 μοναδικά τραγούδια.
Αυτή την εβδομάδα, στη λίστα «εισέβαλαν» 14 audiobooks με μυθιστορήματα.
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 52/2017
|#
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|BEST
|STATUS
|1
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
|10
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|–
|2
|ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ
|ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|–
|3
|ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ
|ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
|PANIK
|1
|UP
|4
|ΒΙΣΣΗ ΑΝΝΑ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|PANIK
|4
|UP
|5
|ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ-ΚΟΡΚΟΛΗΣ
|ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΙ
|PANIK
|5
|UP
|6
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS 2018
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|5
|UP
|7
|ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙ
|COBALT / WARNER
|7
|UP
|8
|ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
|1968 (OST)
|FEELGOOD
|8
|NE
|9
|ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ
|PANIK
|9
|–
|10
|VARIOUS ARTISTS
|THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL.5
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|10
|–
|11
|VARIOUS ARTISTS
|PANIK 2018
|PANIK
|11
|UP
|12
|ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|12
|UP
|13
|ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|ΑΝ Μ’ ΑΚΟΥΣ
|HEAVEN MUSIC
|13
|UP
|14
|ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
|ΦΟΡΑΓΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΚΟΥΦΙ
|MLK
|13
|UP
|15
|ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΕΛΕΝΗ
|ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
|PANIK
|15
|UP
|16
|ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ
|ΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
|PANIK
|16
|UP
|17
|SWIFT TAYLOR
|REPUTATION
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|DOWN
|18
|VARIOUS ARTISTS
|PANIK GREATEST HITS IN THE MIX DJ PITSI
|PANIK
|18
|UP
|19
|EMINEM
|REVIVAL
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|19
|UP
|20
|CAREY MARIAH
|MERRY CHRISTMAS II YOU
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|20
|UP
|21
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
|ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΗ
|MLK / ΤΟ ΡΗΜΑ
|21
|UP
|22
|ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|(AUDIOBOOK) ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ της ΛΟΥΙΖΑ ΜΕΙ ΑΛΚΟΤ
|FEELGOOD
|22
|NE
|22
|ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
|ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΝΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|11
|UP
|24
|VARIOUS ARTISTS
|SUITE 2018
|HEAVEN MUSIC
|24
|UP
|25
|ΤΖΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|(AUDIOBOOK) Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ του ΑΝΤΟΥΑΝ ΝΤΕ ΣΑΙΝΤ – ΕΞΥΠΕΡΥ
|FEELGOOD
|25
|NE
|25
|ΣΕΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
|(AUDIOBOOK) ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ του ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΙΚΕΝΣ
|FEELGOOD
|25
|NE
|25
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ
|(AUDIOBOOK) Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΜΕΡΕΣ του ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ
|FEELGOOD
|25
|NE
|25
|ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
|(AUDIOBOOK) Ο ΜΟΓΛΗΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ του ΡΑΝΤΓΙΑΡΝΤ ΚΙΠΛΙΝΓΚ
|FEELGOOD
|25
|NE
|25
|ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|(AUDIOBOOK) Η ΚΑΛΥΒΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ ΘΩΜΑ της ΧΑΡΙΕΤ ΜΠΗΤΣΕΡ ΣΤΟΟΥ
|FEELGOOD
|25
|NE
|25
|ΑΛΕΥΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
|(AUDIOBOOK) ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜ ΣΟΓΕΡ του ΜΑΡΚ ΤΟΥΕΪΝ
|FEELGOOD
|25
|NE
|25
|ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
|(AUDIOBOOK) ΡΟΒΙΝΣΩΝΑΣ ΚΡΟΥΣΟΣ του ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΦΟΕ
|FEELGOOD
|25
|NE
|25
|ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|(AUDIOBOOK) ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ του ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΟΥΙΣ ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ
|FEELGOOD
|25
|NE
|25
|ΨΥΧΡΑΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
|(AUDIOBOOK) ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ της ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ
|FEELGOOD
|25
|NE
|25
|ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΝΑΝΤΙΑ
|(AUDIOBOOK) ΧΑΙΝΤΙ
|FEELGOOD
|25
|NE
|25
|ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΚΑΡΜΕΝ
|(AUDIOBOOK) ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ του ΤΖΟΝ ΦΙΝΕΜΟΡ
|FEELGOOD
|25
|NE
|36
|ΣΗΜΙΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|(AUDIOBOOK) ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ του ΤΖΕΙΜΣ Μ.ΜΠΑΡΙ
|FEELGOOD
|36
|NE
|36
|ΜΠΟΥΛΕ ΝΑΝΤΙΑ
|(AUDIOBOOK) Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ του ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ
|FEELGOOD
|36
|NE
|38
|ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΑΛΗΤΗ ΜΕ ΛΕΝΕ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|DOWN
|39
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – 24 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|40
|ΚΟΝΙΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΛΑΧΕΙΟ
|POLYMUSIC
|40
|NE
|41
|HORAN NIALL
|FLICKER
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|10
|DOWN
|42
|ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
|ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
|MLK
|14
|DOWN
|43
|ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ
|HEAVEN MUSIC
|2
|DOWN
|44
|SMITH SAM
|THE THRILL OF IT ALL
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|DOWN
|45
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|36
|DOWN
|46
|VARIOUS ARTISTS
|ALL THE HITS 2018
|HEAVEN MUSIC
|8
|DOWN
|47
|U2
|SONGS OF EXPERIENCE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|6
|DOWN
|47
|WARE JESSIE
|GLASSHOUSE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|34
|DOWN
|49
|ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|50
|ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
|ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝΕ ΛΑΘΡΑΙΑ
|COBALT / WARNER
|5
|DOWN
|51
|ΛΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
|ΜΙΚΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
|MLK
|43
|DOWN
|52
|ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
|18+
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|15
|DOWN
|53
|ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ
|ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ
|MLK
|46
|DOWN
|54
|LAMAR KENDRICK
|DAMN.
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|14
|DOWN
|55
|MARCUS & MARTINUS
|MOMENTS
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|26
|RE
|55
|VARIOUS ARTISTS
|A VERY SPECIAL CHRISTMAS 1
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|29
|DOWN
|55
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΕΔΩ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
|HEAVEN MUSIC
|31
|DOWN
|58
|VARIOUS ARTISTS
|ΤΑ ΛΑΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|45
|DOWN
|59
|VARIOUS ARTISTS
|MOTOWN CHRISTMAS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|36
|DOWN
|60
|HALSEY
|HOPELESS FOUNTAIN KINGDOM
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|26
|DOWN
|61
|VARIOUS ARTISTS
|ESSENTIAL CHRISTMAS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|14
|DOWN
|62
|OWEN MARC
|THE ART OF DOING NOTHING
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|55
|DOWN
|63
|VARIOUS ARTISTS
|A JAZZ CAFE CHRISTMAS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|45
|DOWN
|64
|ΜΑΤΣΑΣ ΜΙΝΩΣ
|ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|11
|DOWN
|65
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
|HEAVEN MUSIC
|32
|DOWN
|66
|VARIOUS ARTISTS
|FIFTY SHADES DARKER
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|7
|DOWN
|66
|VARIOUS ARTISTS
|NOW THAT’S WHAT I CALL MUSIC 2018
|MINOS-EMI / UNIVERSAL / FEELGOOD
|6
|DOWN
|68
|VARIOUS ARTISTS
|A VERY SPECIAL XMAS 3
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|44
|DOWN
|69
|VARIOUS ARTISTS
|DALIDA BOF
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|20
|DOWN
|70
|ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
|ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ -ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|30
|DOWN
|71
|VARIOUS ARTISTS
|Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΗ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|4
|DOWN
|71
|SHEERAN ED
|DIVIDE
|COBALT / WARNER
|5
|DOWN
|73
|ΠΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|Ο ΕΡΩΤΙΚΟΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|12
|DOWN
|73
|ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|6
|DOWN
|75
|VARIOUS ARTISTS
|CHRISTMAS FOR LOVERS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|41
|DOWN
Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI