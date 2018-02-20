Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την έκτη εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.
Η Μελίνα Ασλανίδου κάνει τη μεγάλη ανατροπή και κατακτά την κορυφή στο IFPI αυτή την εβδομάδα.
Η υπέροχη, ζωντανή ηχογράφηση από τη συνάντηση του βιρτουόζου Χρήστου Νικολόπουλου με τη μοναδική Μελίνα Ασλανίδου κυκλοφόρησε δισκογραφικά την άνοιξη του 2017. Δεκατρείς μεγάλες διαχρονικές εκτελέσεις μάς ταξίδεψαν σε ένα πραγματικό μουσικό όνειρο, το οποίο φτάνει έως το Νο1 της κατάταξης.
Η Μελίνα Ασλανίδου έχει αντικρίσει πάλι την πρώτη θέση του IFPI Chart πριν μερικό καιρό με την τελευταία δισκογραφική δουλειά της, το χρυσό άλμπουμ «Με Φωνάζουνε Με Το Μικρό Μου».
Έπειτα από οχτώ εβδομάδες (6+2) ως επικεφαλής της κατάταξης, το διπλά πλατινένιο CD «Πέρα Απ’ Τα Μάτια Μου» του Γιάννη Πλούταρχου υποχωρεί ξανά από το πρώτο σκαλί του βάθρου.
Ντεμπούτο στο Νο19 κάνει στην ελληνική αγορά ο καινούριος δίσκος του Justin Timberlake με γενικό τίτλο «Man Of The Woods», ενώ δυνατή είσοδο στο Νο9 του IFPI Chart πραγματοποιεί η νέα συλλογή με τα πιο ερωτικά τραγούδια του Κωνσταντίνου Αργυρού.
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 06/2018
|#
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|BEST
|STATUS
|1
|ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ LIVE
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|2
|ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|3
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
|10
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|DOWN
|4
|ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙ
|COBALT / WARNER
|4
|–
|5
|ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ
|ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|–
|6
|ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
|ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝΕ ΛΑΘΡΑΙΑ
|COBALT / WARNER
|5
|UP
|7
|SHEERAN ED
|DIVIDE
|COBALT / WARNER
|5
|UP
|8
|ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
|ΛΕΓΕ Ο ΕΝΑΣ ΛΕΓΕ Ο ΑΛΛΟΣ
|COBALT / WARNER
|6
|–
|9
|ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΦΙΛΗΣΕ ΜΕ
|COBALT / WARNER
|9
|NE
|10
|PLAYMEN
|THE PLAYBOOK
|PANIK
|10
|UP
|11
|VARIOUS ARTISTS
|THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL5
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|DOWN
|12
|EMINEM
|REVIVAL
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|12
|UP
|13
|PINK FLOYD
|THE DARK SIDE OF THE MOON
|COBALT / WARNER
|7
|UP
|14
|PINK FLOYD
|THE WALL
|COBALT / WARNER
|4
|UP
|15
|ΤΑΜΤΑ
|ΤΑΜΤΑ THE BEST OF
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|6
|RE
|16
|PINK FLOYD
|WISH YOU WERE HERE
|COBALT / WARNER
|16
|RE
|17
|TIMBERLAKE JUSTIN
|MAN OF THE WOODS
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|17
|NE
|18
|ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|4
|DOWN
|19
|LP
|FOR EVER FOR NOW
|COBALT / WARNER
|17
|DOWN
|20
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|UP
|21
|ΑΡΛΕΤΑ
|Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ
|FEELGOOD
|19
|DOWN
|22
|CABELLO CAMILLA
|CAMILA
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|18
|DOWN
|23
|ΠΑΙΔΙΚΟ
|ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ – ΔΥΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Νο 2
|MLK / ΑΡΙΟΝΑ
|23
|NE
|23
|ΠΑΙΔΙΚΟ
|ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ
|MLK
|23
|NE
|25
|MARCUS & MARTINUS
|MOMENTS
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|25
|RE
|26
|ΤΑΣΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
|ΛΑΧΑΝΑ Χ ΧΑΧΑΝΑ: Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
|HEAVEN MUSIC
|26
|NE
|27
|VARIOUS ARTISTS
|HEAVEN 2018
|HEAVEN MUSIC
|7
|RE
|28
|MOUSKOURI NANA
|FOREVER YOUNG
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|28
|NE
|28
|ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ
|HEAVEN MUSIC
|2
|DOWN
|30
|U2
|SONGS OF EXPERIENCE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|6
|DOWN
|31
|TWENTY ONE PILOTS
|BLURRYFACE
|COBALT / WARNER
|24
|RE
|31
|ΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
|ΣΤΟ ΦΑΛΗΜΕΝΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
|MLK
|31
|NE
|33
|HORAN NIALL
|FLICKER
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|10
|DOWN
|34
|YOUNG NEIL
|AFTER THE GOLD RUSH
|COBALT / WARNER
|34
|NE
|35
|ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
|ΟΤΑΝ ΕΚΑΝΑ ΕΥΧΕΣ
|PANIK
|33
|RE
|36
|ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ
|ΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
|PANIK
|16
|DOWN
|37
|XYLOURIS/WHITE
|MOTHER
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|25
|DOWN
|37
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 13 ΟΡΟΦΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|11
|DOWN
|39
|VARIOUS ARTISTS
|2018 GRAMMY NOMINEES
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|31
|DOWN
|40
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|DOWN
|41
|VARIOUS ARTISTS
|SUITE 2018
|HEAVEN MUSIC
|24
|DOWN
|42
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΕΝΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|13
|DOWN
|43
|SINATRA FRANK
|ULTIMATE SINATRA
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|43
|RE
|44
|SWIFT TAYLOR
|REPUTATION
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|DOWN
|45
|VARIOUS ARTISTS
|STRANGER THINGS: MUSIC FROM THE NETFLIX ORIGINAL SERIES
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|36
|DOWN
|45
|ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
|1968 (OST)
|FEELGOOD
|8
|UP
|47
|ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Δ./Ο ΧΑΙΝΗΣ
|ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑΙ ΗΜΕΡΑΙ
|MLK
|13
|RE
|48
|VARIOUS ARTISTS
|STAR WARS:THE LAST JEDI
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|37
|DOWN
|49
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ
|ΟΜΠΡΕΛΑ
|MLK
|49
|NE
|50
|ZIMMER HANS & WALLFISCH BENJAMIN
|BLADE RUNNER 2049
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|38
|DOWN
|50
|VARIOUS ARTISTS
|ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|UP
|52
|TRIBULATION
|DOWN BELOW
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|47
|DOWN
|53
|GHOST
|CEREMONY AND DEVOTION
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|23
|DOWN
|54
|ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|19
|DOWN
|55
|G-EASY
|THE BEAUTIFUL & DAMNED
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|44
|DOWN
|55
|SZA
|CTRL
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|44
|DOWN
|57
|ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓIΩΡΓΟΣ
|ΤΑ ΑΣΤΕΓΑ
|FEELGOOD
|6
|RE
|57
|ΑΣΛΑΝIΔΟΥ ΜΕΛIΝΑ
|ΟΣΑ ΕIΠΑ
|FEELGOOD
|9
|RE
|59
|PINK FLOYD
|MEDDLE
|COBALT / WARNER
|21
|RE
|60
|BOWIE DAVID
|THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST
|COBALT / WARNER
|60
|RE
|60
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|13
|DOWN
|62
|MUTI RICCARDO & WIENER PHILHARMONIKER
|NEW YEAR’S CONCERT 2018
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|48
|DOWN
|63
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|DOWN
|63
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|DOWN
|65
|PINK FLOYD
|UMMAGUMMA
|COBALT / WARNER
|58
|RE
|66
|LED ZEPPELIN
|PHYSICAL GRAFFITI
|COBALT / WARNER
|5
|DOWN
|66
|PINK FLOYD
|A MOMENTARY LAPSE OF REASON
|COBALT / WARNER
|17
|RE
|66
|QUEEN
|GREATEST HITS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|35
|UP
|69
|METALLICA
|AND JUSTICE FOR ALL
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|RE
|69
|SMITH SAM
|THE THRILL OF IT ALL
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|DOWN
|71
|ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
|ΦΟΡΑΓΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΚΟΥΦΙ
|MLK
|13
|RE
|72
|WATAIN
|TRIDENT WOLF ECLIPSE
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|51
|DOWN
|72
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|DOWN
|74
|ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ
|PANIK
|9
|DOWN
|75
|LIPA DUA
|DUA LIPA
|COBALT / WARNER
|44
|RE
Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI