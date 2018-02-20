Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την έκτη εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.


Η Μελίνα Ασλανίδου κάνει τη μεγάλη ανατροπή και κατακτά την κορυφή στο IFPI αυτή την εβδομάδα.

Η υπέροχη, ζωντανή ηχογράφηση από τη συνάντηση του βιρτουόζου Χρήστου Νικολόπουλου με τη μοναδική Μελίνα Ασλανίδου κυκλοφόρησε δισκογραφικά την άνοιξη του 2017. Δεκατρείς μεγάλες διαχρονικές εκτελέσεις μάς ταξίδεψαν σε ένα πραγματικό μουσικό όνειρο, το οποίο φτάνει έως το Νο1 της κατάταξης.

Η Μελίνα Ασλανίδου έχει αντικρίσει πάλι την πρώτη θέση του IFPI Chart πριν μερικό καιρό με την τελευταία δισκογραφική δουλειά της, το χρυσό άλμπουμ «Με Φωνάζουνε Με Το Μικρό Μου».

Έπειτα από οχτώ εβδομάδες (6+2) ως επικεφαλής της κατάταξης, το διπλά πλατινένιο CD «Πέρα Απ’ Τα Μάτια Μου» του Γιάννη Πλούταρχου υποχωρεί ξανά από το πρώτο σκαλί του βάθρου.

Ντεμπούτο στο Νο19 κάνει στην ελληνική αγορά ο καινούριος δίσκος του Justin Timberlake με γενικό τίτλο «Man Of The Woods», ενώ δυνατή είσοδο στο Νο9 του IFPI Chart πραγματοποιεί η νέα συλλογή με τα πιο ερωτικά τραγούδια του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 06/2018

# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS
1 ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ LIVE HEAVEN MUSIC 1 UP
2 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 10 MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 DOWN
4 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙ COBALT / WARNER 4
5 ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2
6 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝΕ ΛΑΘΡΑΙΑ COBALT / WARNER 5 UP
7 SHEERAN ED DIVIDE COBALT / WARNER 5 UP
8 ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΕΓΕ Ο ΕΝΑΣ ΛΕΓΕ Ο ΑΛΛΟΣ COBALT / WARNER 6
9 ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΗΣΕ ΜΕ COBALT / WARNER 9 NE
10 PLAYMEN THE PLAYBOOK PANIK 10 UP
11 VARIOUS ARTISTS THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL5 MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 DOWN
12 EMINEM REVIVAL MINOS-EMI / UNIVERSAL 12 UP
13 PINK FLOYD THE DARK SIDE OF THE MOON COBALT / WARNER 7 UP
14 PINK FLOYD THE WALL COBALT / WARNER 4 UP
15 ΤΑΜΤΑ ΤΑΜΤΑ THE BEST OF MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 RE
16 PINK FLOYD WISH YOU WERE HERE COBALT / WARNER 16 RE
17 TIMBERLAKE JUSTIN MAN OF THE WOODS SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 17 NE
18 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 DOWN
19 LP FOR EVER FOR NOW COBALT / WARNER 17 DOWN
20 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 UP
21 ΑΡΛΕΤΑ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ FEELGOOD 19 DOWN
22 CABELLO CAMILLA CAMILA SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 18 DOWN
23 ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ – ΔΥΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Νο 2 MLK / ΑΡΙΟΝΑ 23 NE
23 ΠΑΙΔΙΚΟ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ MLK 23 NE
25 MARCUS & MARTINUS MOMENTS SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 25 RE
26 ΤΑΣΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΧΑΝΑ Χ ΧΑΧΑΝΑ: Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ HEAVEN MUSIC 26 NE
27 VARIOUS ARTISTS HEAVEN 2018 HEAVEN MUSIC 7 RE
28 MOUSKOURI NANA FOREVER YOUNG MINOS-EMI / UNIVERSAL 28 NE
28 ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ HEAVEN MUSIC 2 DOWN
30 U2 SONGS OF EXPERIENCE MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 DOWN
31 TWENTY ONE PILOTS BLURRYFACE COBALT / WARNER 24 RE
31 ΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΦΑΛΗΜΕΝΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ MLK 31 NE
33 HORAN NIALL FLICKER MINOS-EMI / UNIVERSAL 10 DOWN
34 YOUNG NEIL AFTER THE GOLD RUSH COBALT / WARNER 34 NE
35 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΤΑΝ ΕΚΑΝΑ ΕΥΧΕΣ PANIK 33 RE
36 ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ ΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ PANIK 16 DOWN
37 XYLOURIS/WHITE MOTHER MINOS-EMI / UNIVERSAL 25 DOWN
37 ΤΡΥΠΕΣ ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 13 ΟΡΟΦΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 DOWN
39 VARIOUS ARTISTS 2018 GRAMMY NOMINEES SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 31 DOWN
40 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 DOWN
41 VARIOUS ARTISTS SUITE 2018 HEAVEN MUSIC 24 DOWN
42 ΤΡΥΠΕΣ ΕΝΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 13 DOWN
43 SINATRA FRANK ULTIMATE SINATRA MINOS-EMI / UNIVERSAL 43 RE
44 SWIFT TAYLOR REPUTATION MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 DOWN
45 VARIOUS ARTISTS STRANGER THINGS: MUSIC FROM THE NETFLIX ORIGINAL SERIES SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 36 DOWN
45 ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 1968 (OST) FEELGOOD 8 UP
47 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Δ./Ο ΧΑΙΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑΙ ΗΜΕΡΑΙ MLK 13 RE
48 VARIOUS ARTISTS STAR WARS:THE LAST JEDI MINOS-EMI / UNIVERSAL 37 DOWN
49 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΟΜΠΡΕΛΑ MLK 49 NE
50 ZIMMER HANS & WALLFISCH BENJAMIN BLADE RUNNER 2049 SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 38 DOWN
50 VARIOUS ARTISTS ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 UP
52 TRIBULATION DOWN BELOW SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 47 DOWN
53 GHOST CEREMONY AND DEVOTION MINOS-EMI / UNIVERSAL 23 DOWN
54 ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 19 DOWN
55 G-EASY THE BEAUTIFUL & DAMNED SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 44 DOWN
55 SZA CTRL SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 44 DOWN
57 ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓIΩΡΓΟΣ ΤΑ ΑΣΤΕΓΑ FEELGOOD 6 RE
57 ΑΣΛΑΝIΔΟΥ ΜΕΛIΝΑ ΟΣΑ ΕIΠΑ FEELGOOD 9 RE
59 PINK FLOYD MEDDLE COBALT / WARNER 21 RE
60 BOWIE DAVID THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST COBALT / WARNER 60 RE
60 ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 13 DOWN
62 MUTI RICCARDO & WIENER PHILHARMONIKER NEW YEAR’S CONCERT 2018 SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 48 DOWN
63 MARAVEYAS ILEGAL ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 DOWN
63 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 DOWN
65 PINK FLOYD UMMAGUMMA COBALT / WARNER 58 RE
66 LED ZEPPELIN PHYSICAL GRAFFITI COBALT / WARNER 5 DOWN
66 PINK FLOYD A MOMENTARY LAPSE OF REASON COBALT / WARNER 17 RE
66 QUEEN GREATEST HITS MINOS-EMI / UNIVERSAL 35 UP
69 METALLICA AND JUSTICE FOR ALL MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 RE
69 SMITH SAM THE THRILL OF IT ALL MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 DOWN
71 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΦΟΡΑΓΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΚΟΥΦΙ MLK 13 RE
72 WATAIN TRIDENT WOLF ECLIPSE SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 51 DOWN
72 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 DOWN
74 ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ PANIK 9 DOWN
75 LIPA DUA DUA LIPA COBALT / WARNER 44 RE

 

Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:

BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI

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