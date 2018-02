# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS

1 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 1 –

2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 10 MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 –

3 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ LIVE HEAVEN MUSIC 3 UP

4 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙ COBALT / WARNER 4 UP

5 ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 DOWN

6 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 DOWN

7 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝΕ ΛΑΘΡΑΙΑ COBALT / WARNER 5 UP

8 ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΕΓΕ Ο ΕΝΑΣ ΛΕΓΕ Ο ΑΛΛΟΣ COBALT / WARNER 6 DOWN

9 SHEERAN ED DIVIDE COBALT / WARNER 5 DOWN

10 VARIOUS ARTISTS THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL.5 MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 UP

11 ΤΡΥΠΕΣ ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 13 ΟΡΟΦΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 UP

12 ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ HEAVEN MUSIC 2 UP

13 ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 13 UP

13 ΤΡΥΠΕΣ ΕΝΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 13 UP

15 EMINEM REVIVAL MINOS-EMI / UNIVERSAL 15 UP

16 PLAYMEN THE PLAYBOOK PANIK 16 UP

17 LP FOR EVER FOR NOW COBALT / WARNER 17 NE

18 CABELLO CAMILLA CAMILA SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 18 UP

19 ΑΡΛΕΤΑ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ FEELGOOD 19 UP

20 HORAN NIALL FLICKER MINOS-EMI / UNIVERSAL 10 UP

20 U2 SONGS OF EXPERIENCE MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 UP

22 ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ ΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ PANIK 16 UP

23 GHOST CEREMONY AND DEVOTION MINOS-EMI / UNIVERSAL 23 UP

24 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 UP

25 XYLOURIS/WHITE MOTHER MINOS-EMI / UNIVERSAL 25 NE

26 SMITH SAM THE THRILL OF IT ALL MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 UP

26 ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ PANIK 9 UP

28 PINK FLOYD THE WALL COBALT / WARNER 4 –

28 MARAVEYAS ILEGAL ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 UP

30 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 UP

31 SWIFT TAYLOR REPUTATION MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 UP

31 VARIOUS ARTISTS 2018 GRAMMY NOMINEES SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 31 UP

33 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 UP

34 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 DOWN

35 THE DOORS A COLLECTION COBALT / WARNER 35 UP

36 VARIOUS ARTISTS STRANGER THINGS: MUSIC FROM THE NETFLIX ORIGINAL SERIES SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 36 UP

37 VARIOUS ARTISTS STAR WARS:THE LAST JEDI MINOS-EMI / UNIVERSAL 37 UP

38 ZIMMER HANS & WALLFISCH BENJAMIN BLADE RUNNER 2049 SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 38 UP

39 VARIOUS ARTISTS SUITE 2018 HEAVEN MUSIC 24 UP

40 METALLICA MASTER OF PUPPETS MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 UP

41 MENDES SHAWN MTV UNPLUGGED MINOS-EMI / UNIVERSAL 41 RE

41 ΚΟΝΙΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΧΕΙΟ POLYMUSIC 16 DOWN

43 ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 19 RE

44 SZA CTRL SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 44 UP

44 G-EASY THE BEAUTIFUL & DAMNED SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 44 UP

46 MARAVEYAS ILEGAL ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 UP

47 TRIBULATION DOWN BELOW SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 47 NE

48 MUTI RICCARDO & WIENER PHILHARMONIKER NEW YEAR’S CONCERT 2018 SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 48 NE

49 ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 1968 (OST) FEELGOOD 8 UP

50 PINK FLOYD THE DARK SIDE OF THE MOON COBALT / WARNER 7 RE

51 WATAIN TRIDENT WOLF ECLIPSE SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 51 UP

52 VARIOUS ARTISTS PANIK 2018 PANIK 11 DOWN

53 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΖΙΜΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΑΝΤΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 53 UP

53 VARIOUS ARTISTS ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 UP

55 FLEETWOOD MAC RUMOURS COBALT / WARNER 29 UP

56 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΖΙΜΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ HARD CORE MINOS-EMI / UNIVERSAL 56 UP

57 BLACK VEIL BRIDES VALE MINOS-EMI / UNIVERSAL 54 DOWN

58 ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 1 RE

59 VARIOUS ARTISTS MINOS 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 DOWN

59 LED ZEPPELIN PHYSICAL GRAFFITI COBALT / WARNER 5 UP

59 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 7 RE

62 VARIOUS ARTISTS NOW THAT’S WHAT I CALL MUSIC 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL / FEELGOOD 6 DOWN

63 FALL OUT BOY MANIA MINOS-EMI / UNIVERSAL 63 UP

64 ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 18+ MINOS-EMI / UNIVERSAL 15 DOWN

64 ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 UP

64 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΖΙΜΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ ΑΝ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ MINOS-EMI / UNIVERSAL 64 NE

64 WHITESNAKE THE PURPLE TOUR COBALT / WARNER 64 UP

68 ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ PANIK 15 DOWN

68 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 1 DOWN

68 HAYDN THE OPERAS MINOS-EMI / UNIVERSAL 46 RE

71 UCHIDA MITSUKO UCHIDA PLAYS SCHUBERT MINOS-EMI / UNIVERSAL 57 RE

72 FLEETWOOD MAC FLEETWOOD MAC COBALT / WARNER 72 NE

72 STEELY DAN CITIZEN 1972-1980 MINOS-EMI / UNIVERSAL 40 RE

74 QUEEN GREATEST HITS MINOS-EMI / UNIVERSAL 35 RE

75 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 RE

75 ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 RE