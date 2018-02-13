Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την πέμπτη εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Ο Γιάννης Πλούταρχος επανήλθε στην κορυφή για να αρχίσει ένα καινούριο σερί.

Το νέο άλμπουμ «Πέρα Απ’ Τα Μάτια Μου» του αγαπημένου καλλιτέχνη διέθετε τα ηνία της κατάταξης επί έξι διαδοχικές εβδομάδες, πριν παραδοθεί η σκυτάλη στον Νίκο Οικονομόπολο.

Τελικά, το «Πέρα Απ’ Τα Μάτια Μου» επέστρεψε δριμύτερο και κατέλαβε εκ νέου την πρωτιά, μετρώντας προς το παρόν άλλες δύο εβδομάδες στο Νο1. Αθροιστικά, ο δίσκος συμπληρώνει οχτώ -μη συνεχείς- εβδομάδες ως επικεφαλής στο IFPI Chart.

Στη δεύτερη θέση έχει υποχωρήσει πλέον το πλατινένιο άλμπουμ του Νίκου Οικονομόπουλου με το συμβολικό τίτλο «10», το οποίο είχε κάνει ντεμπούτο στην κορυφή για να μείνει εκεί εφτά συνεχόμενες εβδομάδες

Τι συμβαίνει στην υπόλοιπη κατάταξη;

Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 05/2018

# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS
1 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 1
2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 10 MINOS-EMI / UNIVERSAL 1
3 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ LIVE HEAVEN MUSIC 3 UP
4 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙ COBALT / WARNER 4 UP
5 ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 DOWN
6 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 DOWN
7 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝΕ ΛΑΘΡΑΙΑ COBALT / WARNER 5 UP
8 ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΕΓΕ Ο ΕΝΑΣ ΛΕΓΕ Ο ΑΛΛΟΣ COBALT / WARNER 6 DOWN
9 SHEERAN ED DIVIDE COBALT / WARNER 5 DOWN
10 VARIOUS ARTISTS THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL.5 MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 UP
11 ΤΡΥΠΕΣ ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 13 ΟΡΟΦΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 UP
12 ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ HEAVEN MUSIC 2 UP
13 ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 13 UP
13 ΤΡΥΠΕΣ ΕΝΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 13 UP
15 EMINEM REVIVAL MINOS-EMI / UNIVERSAL 15 UP
16 PLAYMEN THE PLAYBOOK PANIK 16 UP
17 LP FOR EVER FOR NOW COBALT / WARNER 17 NE
18 CABELLO CAMILLA CAMILA SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 18 UP
19 ΑΡΛΕΤΑ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ FEELGOOD 19 UP
20 HORAN NIALL FLICKER MINOS-EMI / UNIVERSAL 10 UP
20 U2 SONGS OF EXPERIENCE MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 UP
22 ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ ΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ PANIK 16 UP
23 GHOST CEREMONY AND DEVOTION MINOS-EMI / UNIVERSAL 23 UP
24 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 UP
25 XYLOURIS/WHITE MOTHER MINOS-EMI / UNIVERSAL 25 NE
26 SMITH SAM THE THRILL OF IT ALL MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 UP
26 ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ PANIK 9 UP
28 PINK FLOYD THE WALL COBALT / WARNER 4
28 MARAVEYAS ILEGAL ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 UP
30 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 UP
31 SWIFT TAYLOR REPUTATION MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 UP
31 VARIOUS ARTISTS 2018 GRAMMY NOMINEES SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 31 UP
33 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 UP
34 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 DOWN
35 THE DOORS A COLLECTION COBALT / WARNER 35 UP
36 VARIOUS ARTISTS STRANGER THINGS: MUSIC FROM THE NETFLIX ORIGINAL SERIES SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 36 UP
37 VARIOUS ARTISTS STAR WARS:THE LAST JEDI MINOS-EMI / UNIVERSAL 37 UP
38 ZIMMER HANS & WALLFISCH BENJAMIN BLADE RUNNER 2049 SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 38 UP
39 VARIOUS ARTISTS SUITE 2018 HEAVEN MUSIC 24 UP
40 METALLICA MASTER OF PUPPETS MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 UP
41 MENDES SHAWN MTV UNPLUGGED MINOS-EMI / UNIVERSAL 41 RE
41 ΚΟΝΙΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΧΕΙΟ POLYMUSIC 16 DOWN
43 ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 19 RE
44 SZA CTRL SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 44 UP
44 G-EASY THE BEAUTIFUL & DAMNED SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 44 UP
46 MARAVEYAS ILEGAL ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 UP
47 TRIBULATION DOWN BELOW SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 47 NE
48 MUTI RICCARDO & WIENER PHILHARMONIKER NEW YEAR’S CONCERT 2018 SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 48 NE
49 ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 1968 (OST) FEELGOOD 8 UP
50 PINK FLOYD THE DARK SIDE OF THE MOON COBALT / WARNER 7 RE
51 WATAIN TRIDENT WOLF ECLIPSE SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 51 UP
52 VARIOUS ARTISTS PANIK 2018 PANIK 11 DOWN
53 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΖΙΜΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΑΝΤΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 53 UP
53 VARIOUS ARTISTS ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 UP
55 FLEETWOOD MAC RUMOURS COBALT / WARNER 29 UP
56 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΖΙΜΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ HARD CORE MINOS-EMI / UNIVERSAL 56 UP
57 BLACK VEIL BRIDES VALE MINOS-EMI / UNIVERSAL 54 DOWN
58 ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 1 RE
59 VARIOUS ARTISTS MINOS 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 DOWN
59 LED ZEPPELIN PHYSICAL GRAFFITI COBALT / WARNER 5 UP
59 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 7 RE
62 VARIOUS ARTISTS NOW THAT’S WHAT I CALL MUSIC 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL / FEELGOOD 6 DOWN
63 FALL OUT BOY MANIA MINOS-EMI / UNIVERSAL 63 UP
64 ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 18+ MINOS-EMI / UNIVERSAL 15 DOWN
64 ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 UP
64 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΖΙΜΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ ΑΝ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ MINOS-EMI / UNIVERSAL 64 NE
64 WHITESNAKE THE PURPLE TOUR COBALT / WARNER 64 UP
68 ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ PANIK 15 DOWN
68 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
68 HAYDN THE OPERAS MINOS-EMI / UNIVERSAL 46 RE
71 UCHIDA MITSUKO UCHIDA PLAYS SCHUBERT MINOS-EMI / UNIVERSAL 57 RE
72 FLEETWOOD MAC FLEETWOOD MAC COBALT / WARNER 72 NE
72 STEELY DAN CITIZEN 1972-1980 MINOS-EMI / UNIVERSAL 40 RE
74 QUEEN GREATEST HITS MINOS-EMI / UNIVERSAL 35 RE
75 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 RE
75 ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 RE
75 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ (REMASTER) MINOS-EMI / UNIVERSAL 22 DOWN

 

Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:

BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI

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