Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την πέμπτη εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.
Ο Γιάννης Πλούταρχος επανήλθε στην κορυφή για να αρχίσει ένα καινούριο σερί.
Το νέο άλμπουμ «Πέρα Απ’ Τα Μάτια Μου» του αγαπημένου καλλιτέχνη διέθετε τα ηνία της κατάταξης επί έξι διαδοχικές εβδομάδες, πριν παραδοθεί η σκυτάλη στον Νίκο Οικονομόπολο.
Τελικά, το «Πέρα Απ’ Τα Μάτια Μου» επέστρεψε δριμύτερο και κατέλαβε εκ νέου την πρωτιά, μετρώντας προς το παρόν άλλες δύο εβδομάδες στο Νο1. Αθροιστικά, ο δίσκος συμπληρώνει οχτώ -μη συνεχείς- εβδομάδες ως επικεφαλής στο IFPI Chart.
Στη δεύτερη θέση έχει υποχωρήσει πλέον το πλατινένιο άλμπουμ του Νίκου Οικονομόπουλου με το συμβολικό τίτλο «10», το οποίο είχε κάνει ντεμπούτο στην κορυφή για να μείνει εκεί εφτά συνεχόμενες εβδομάδες
Τι συμβαίνει στην υπόλοιπη κατάταξη;
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 05/2018
|#
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|BEST
|STATUS
|1
|ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|–
|2
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
|10
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|–
|3
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ LIVE
|HEAVEN MUSIC
|3
|UP
|4
|ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙ
|COBALT / WARNER
|4
|UP
|5
|ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ
|ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|DOWN
|6
|ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|4
|DOWN
|7
|ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
|ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝΕ ΛΑΘΡΑΙΑ
|COBALT / WARNER
|5
|UP
|8
|ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
|ΛΕΓΕ Ο ΕΝΑΣ ΛΕΓΕ Ο ΑΛΛΟΣ
|COBALT / WARNER
|6
|DOWN
|9
|SHEERAN ED
|DIVIDE
|COBALT / WARNER
|5
|DOWN
|10
|VARIOUS ARTISTS
|THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL.5
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|UP
|11
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 13 ΟΡΟΦΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|11
|UP
|12
|ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ
|HEAVEN MUSIC
|2
|UP
|13
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|13
|UP
|13
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΕΝΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|13
|UP
|15
|EMINEM
|REVIVAL
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|15
|UP
|16
|PLAYMEN
|THE PLAYBOOK
|PANIK
|16
|UP
|17
|LP
|FOR EVER FOR NOW
|COBALT / WARNER
|17
|NE
|18
|CABELLO CAMILLA
|CAMILA
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|18
|UP
|19
|ΑΡΛΕΤΑ
|Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ
|FEELGOOD
|19
|UP
|20
|HORAN NIALL
|FLICKER
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|10
|UP
|20
|U2
|SONGS OF EXPERIENCE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|6
|UP
|22
|ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ
|ΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
|PANIK
|16
|UP
|23
|GHOST
|CEREMONY AND DEVOTION
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|23
|UP
|24
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|UP
|25
|XYLOURIS/WHITE
|MOTHER
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|25
|NE
|26
|SMITH SAM
|THE THRILL OF IT ALL
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|UP
|26
|ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ
|PANIK
|9
|UP
|28
|PINK FLOYD
|THE WALL
|COBALT / WARNER
|4
|–
|28
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|UP
|30
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|UP
|31
|SWIFT TAYLOR
|REPUTATION
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|UP
|31
|VARIOUS ARTISTS
|2018 GRAMMY NOMINEES
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|31
|UP
|33
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|UP
|34
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|DOWN
|35
|THE DOORS
|A COLLECTION
|COBALT / WARNER
|35
|UP
|36
|VARIOUS ARTISTS
|STRANGER THINGS: MUSIC FROM THE NETFLIX ORIGINAL SERIES
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|36
|UP
|37
|VARIOUS ARTISTS
|STAR WARS:THE LAST JEDI
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|37
|UP
|38
|ZIMMER HANS & WALLFISCH BENJAMIN
|BLADE RUNNER 2049
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|38
|UP
|39
|VARIOUS ARTISTS
|SUITE 2018
|HEAVEN MUSIC
|24
|UP
|40
|METALLICA
|MASTER OF PUPPETS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|11
|UP
|41
|MENDES SHAWN
|MTV UNPLUGGED
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|41
|RE
|41
|ΚΟΝΙΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΛΑΧΕΙΟ
|POLYMUSIC
|16
|DOWN
|43
|ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|19
|RE
|44
|SZA
|CTRL
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|44
|UP
|44
|G-EASY
|THE BEAUTIFUL & DAMNED
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|44
|UP
|46
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|4
|UP
|47
|TRIBULATION
|DOWN BELOW
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|47
|NE
|48
|MUTI RICCARDO & WIENER PHILHARMONIKER
|NEW YEAR’S CONCERT 2018
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|48
|NE
|49
|ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
|1968 (OST)
|FEELGOOD
|8
|UP
|50
|PINK FLOYD
|THE DARK SIDE OF THE MOON
|COBALT / WARNER
|7
|RE
|51
|WATAIN
|TRIDENT WOLF ECLIPSE
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|51
|UP
|52
|VARIOUS ARTISTS
|PANIK 2018
|PANIK
|11
|DOWN
|53
|ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΖΙΜΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ
|ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΑΝΤΟΥ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|53
|UP
|53
|VARIOUS ARTISTS
|ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|UP
|55
|FLEETWOOD MAC
|RUMOURS
|COBALT / WARNER
|29
|UP
|56
|ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΖΙΜΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ
|HARD CORE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|56
|UP
|57
|BLACK VEIL BRIDES
|VALE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|54
|DOWN
|58
|ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|1
|RE
|59
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS 2018
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|5
|DOWN
|59
|LED ZEPPELIN
|PHYSICAL GRAFFITI
|COBALT / WARNER
|5
|UP
|59
|ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ
|ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|7
|RE
|62
|VARIOUS ARTISTS
|NOW THAT’S WHAT I CALL MUSIC 2018
|MINOS-EMI / UNIVERSAL / FEELGOOD
|6
|DOWN
|63
|FALL OUT BOY
|MANIA
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|63
|UP
|64
|ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
|18+
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|15
|DOWN
|64
|ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|11
|UP
|64
|ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΖΙΜΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ
|ΑΝ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|64
|NE
|64
|WHITESNAKE
|THE PURPLE TOUR
|COBALT / WARNER
|64
|UP
|68
|ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΕΛΕΝΗ
|ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
|PANIK
|15
|DOWN
|68
|ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|68
|HAYDN
|THE OPERAS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|46
|RE
|71
|UCHIDA MITSUKO
|UCHIDA PLAYS SCHUBERT
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|57
|RE
|72
|FLEETWOOD MAC
|FLEETWOOD MAC
|COBALT / WARNER
|72
|NE
|72
|STEELY DAN
|CITIZEN 1972-1980
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|40
|RE
|74
|QUEEN
|GREATEST HITS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|35
|RE
|75
|ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|6
|RE
|75
|ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|5
|RE
|75
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ (REMASTER)
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|22
|DOWN
Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI