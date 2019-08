Οι φυσικές πωλήσεις άλμπουμ στην ελληνική αγορά για την 30ή εβδομάδα του 2019, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Στο Νο. 1 του επίσημου Albums Sales Chart της IFPI κάνει ντεμπούτο το νέο άλμπουμ του Sin Boy με τίτλο «KA GU RAS».

Ο καλλιτέχνης με τα κορυφαία νούμερα σε views και streams σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο με κάθε τραγούδι του να γίνεται viral και να ακούγεται δυνατά σε κάθε γωνιά της χώρας, κυκλοφορεί την πρώτη του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά.

Στο άλμπουμ «KA GU RAS» συμπεριλαμβάνονται και το mega hit της χρονιάς «Mama?», το «Sientelo», αλλά και το ολοκαίνουργιο single «#31#».

Επτά ολοκαίνουργια τραγούδια, επτά ολοκαίνουργια summer hits.

Νέες είσοδοι

Εκτός από το «KA GU RAS» του Sin Boy, από τις νέες εισόδους στο Albums Sales Chart της IFPI ξεχωρίζουν η συλλογή «Sun:Set 7» (No. 12) του Αλέξανδρου Χριστόπουλου, το «ISO 9001» (No. 14) των Goin’ Through, το soundtrack της ταινίας «The Lion King» (No. 21), η επετειακή συλλογή για τα 15 χρόνια του «Tomorrowland» (No. 41) και το «Western Stars» (No. 68) του Bruce Springsteen.

Στην κατάταξη επιστρέφουν μεταξύ άλλων το «High As Hope» (No. 43) των Florence + And The Machine, η συλλογή «Για Πάντα» (Νο. 56) του Παντελή Παντελίδη, το «Έρωτας Ή Τίποτα» (Νο. 62) του Γιώργου Νταλάρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της IFPI, το Albums Sales Chart θα επιστρέψει στις 9 Σεπτεμβρίου.

