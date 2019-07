Οι φυσικές πωλήσεις άλμπουμ στην ελληνική αγορά για την 29η εβδομάδα του 2019, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Στο Νο. 1 του επίσημου IFPI Chart επιστρέφει για τέταρτη εβδομάδα ο νέος δίσκος «Ηλιοτρόπια» της Άννας Βίσση.

Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ φυτεύει μελωδικά το σπόρο της αγάπης με το νέο της studio album.

Το CD «Ηλιοτρόπια» περιλαμβάνει τραγούδια σε διάφορους ρυθμούς και στυλ, με διαφορετικά ηχοχρώματα, ευφυείς ενορχηστρώσεις και εμπνευσμένους στίχους, τα οποία η Άννα Βίσση ερμηνεύει με το μοναδικό της πάθος και χωρίς φωνητική φειδώ.

Με την ξεχωριστή υπογραφή του Νίκου Καρβέλα και τις δυναμικές ερμηνείες της Άννας Βίσση, τα «Ηλιοτρόπια» μεταφέρουν μελωδικά το συμβολισμό του ομώνυμου λουλουδιού: το μεγάλο έρωτα και την αιώνια πίστη.

Από τις νέες εισόδους στο IFPI Chart ξεχωρίζουν η συλλογή «Minos Summer 2019» (No. 2), «Το Δικό Μου Σινεμά» (Νο. 4) της Δέσποινας Βανδή, το «Between Two Lungs» (Νο. 50) των Florence +The Machine, το «Walk Through Fire» (No. 60) της Yola και το soundtrack της ταινίας «Toy Story 4» (No. 72).

Στην κατάταξη επιστρέφουν μεταξύ άλλων:

Το «Τραγούδια Ακατάλληλα» (Νο. 19) του Γιάννη Πλούταρχου, το «Έλα» (Νο. 24) της Πέγκυ Ζήνα, το live album «Χίλια Καλώς Εσμίξαμε» (Νο. 40) του Γιάννη Χαρούλη, η συλλογή με τα τραγούδια της Eurovision 2019 (No. 48) , το «Παράξενα Δεμένοι» (Νο. 49) του Γιώργου Σαμπάνη, το «Ποτέ Δεν Έφυγα Από ‘Δω» (Νο. 50) της Νατάσας Θεοδωρίδου, το «Ξημερώνει Κυριακή» (Νο. 53) της Μελίνας Ασλανίδου, το «Βασίλισσα» (Νο. 56) της Ελένης Φουρέιρα, το «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς» (Νο. 60) του Αντώνη Ρέμου, «Τα Πλοία Της Γραμμής» (Νο. 63) του Κώστα Μακεδόνα, το «Δε Σε Φοβάμαι Ουρανέ» (Νο. 66) της Πάολα, το «10» (Νο. 68) του Νίκου Οικονομόπουλου και το «Πού Με Φτάσανε Οι Έρωτες» (Νο. 73) της Ελεωνόρας Ζουγανέλη.

