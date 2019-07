Οι φυσικές πωλήσεις άλμπουμ στην ελληνική αγορά για την 25η εβδομάδα του 2019, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Στο Νο. 1 του επίσημου IFPI Chart ανεβαίνει πρώτη φορά ο νέος δίσκος «Ηλιοτρόπια» της Άννας Βίσση.

Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ φυτεύει μελωδικά το σπόρο της αγάπης με το νέο της studio album.

Το CD «Ηλιοτρόπια» περιλαμβάνει τραγούδια σε διάφορους ρυθμούς και στυλ, με διαφορετικά ηχοχρώματα, ευφυείς ενορχηστρώσεις και εμπνευσμένους στίχους, τα οποία η Άννα Βίσση ερμηνεύει με το μοναδικό της πάθος και χωρίς φωνητική φειδώ.

Με την ξεχωριστή υπογραφή του Νίκου Καρβέλα και τις δυναμικές ερμηνείες της Άννας Βίσση, τα «Ηλιοτρόπια» μεταφέρουν μελωδικά το συμβολισμό του ομώνυμου λουλουδιού: το μεγάλο έρωτα και την αιώνια πίστη.

Από τις νέες εισόδους στο IFPI Chart ξεχωρίζουν το «777» του TOQUEL (No. 4) και το «Endtroducing» του DJ Shadow (No. 75).

Στην κατάταξη επιστρέφουν μεταξύ άλλων:

Η συλλογή «Greatest Hits» των Queen (No. 12), το «Gold» των ABBA (No. 41), το «Seven Days Walking (Day 1) του Ludovico Einaudi (No. 45) και «Το Χαμόγελο Της Τζοκόντα» του Μάνου Χατζιδάκι (Νο. 70).

Δείτε αναλυτικά το Top 75 του IFPI Chart στην επόμενη σελίδα.