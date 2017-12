Οι τίτλοι των τραγουδιών

1. Don’t Let Me Go

2. Feels Like December

3. From Sugar to Sh*t (feat. Coppa)

4. Get Out My Way

5. Leap of Faith

6. Oceans of Time

7. September Child

8. The Night Demons (feat. Quasamodo)

9. We Came from Dust (feat. Πάνος Μουζουράκης)

10. You Broke Me