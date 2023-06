Οι εκρηκτικοί IDLES στην Αθήνα – Δεύτερη συναυλία στο Θέατρο Βράχων

Το βρετανικό συγκρότημα IDLES στο Θέατρο Βράχων.

Οι εκρηκτικοί IDLES, ένα από το πιο σημαντικά και συζητημένα rock συγκροτήματα αυτήν τη στιγμή παγκοσμίως, έρχονται για πρώτη φορά στην Αθήνα.

Μετά την πρώτη συναυλία το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, οι IDLES ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν μία ακόμη συναυλία στο Θέατρο Βράχων στο πλαίσιο του Plisskën Festival την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου.

Ένα εκρηκτικό διήμερο με τους IDLES μαζί με ένα συναρπαστικό και πολυσυλλεκτικό lineup.

Το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2019, ο frontman των IDLES, Joe Talbot, στάθηκε ακίνητος στη σκηνή που είχε στηθεί στη μεγάλη αίθουσα του Alexandra Palace του Λονδίνου και κοίταξε κατάματα 9.000 πρόσωπα, που έλαμπαν από τα φώτα του χώρου.

Ο Joe Talbot είπε στο παθιασμένο και αφοσιωμένο κοινό το οποίο ενώθηκε για να γιορτάσει και να συμμετάσχει στο μεγαλύτερο headline show του συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι εκείνη τη στιγμή: «Αυτό είναι τρομακτικό…αλλά το νιώθω σωστό».

Στα πέντε χρόνια από την κυκλοφορία του δίσκου «Brutalism», οι Βρετανοί IDLES έχουν κατορθώσει πολλά, όπως ένα άλμπουμ στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, εκατομμύρια προβολές, διεύρυνση του ακροατηρίου τους, sold out περιοδείες, εμφανίσεις σε φεστιβάλ ανά τον κόσμο και δύο υποψηφιότητες για βραβείο Grammy.

Το επόμενο άλμπουμ τους, με τίτλο «Joy As An Act of Resistance», καθιέρωσε τους IDLE στη συνείδηση του Ηνωμένου Βασιλείου και άνοιξε το δρόμο για το κολοσσιαίο άλμπουμ τους «Ultra Mono» – την πρώτη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος που κατέκτησε το No. 1 των charts.

Το 2021, οι super-rock punks από το Μπρίστολ επέστρεψαν δυναμικά με την τέταρτη αριστουργηματική δουλειά τους, με τίτλο «Crawler» – ένα μελωδικό και ευαίσθητο άλμπουμ που παρουσιάζει μία πιο εσωστρεφή πτυχή τους.

Σε κάθε βήμα τους, οι IDLES συγκεντρώνουν πλήθος αφοσιωμένων ακροατών και συγκαταλέγονται, σήμερα, στα γκρουπ εκείνα της σύγχρονης rock σκηνής, που μέσω της μουσικής τους έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν τις ανθρώπινες ζωές.

Οι στίχοι τους δημιουργούν στον ακροατή την επιθυμία να συμμετάσχει και να προσπαθήσει να κάνει τον κόσμο καλύτερο.

Πληροφορίες

Η προπώληση εισιτηρίων συνεχίζεται.

Δίκτυο προπώλησης

– Online: viva.gr

– Τηλεφωνικά: 11876

Σημεία προπώλησης

– Public

– Καταστήματα Nova

– Viva Spot Τεχνόπολης