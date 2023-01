Η Idina Menzel μετανιώνει που έκανε αυτή την αλλαγή στο «Let It Go»

«Δεν ξέρω τι σκεφτόμουν τότε».

Η Idina Menzel μετανιώνει που ζήτησε από τους δημιουργούς του «Let It Go» να ανεβάσουν το τραγούδι σε υψηλότερο τόνο.

Η 51χρονη ηθοποιός δάνεισε τη φωνή της στη βασίλισσα Έλσα στο μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων «Frozen» (Ψυχρά Κι Ανάποδα) της Disney το 2013 και ηχογράφησε για την ταινία το κλασικό πλέον τραγούδι «Let It Go».

Ωστόσο, ανησυχούσε ότι ακουγόταν πολύ «ώριμη» για τον χαρακτήρα της, που ήταν 21 ετών, και έτσι ζήτησε από τους δημιουργούς Kristen Anderson-Lopez και Robert Lopez να αλλάξουν τον τόνο, γεγονός που έκανε όλες τις ζωντανές εκτελέσεις του κομματιού από τότε πιο δύσκολες.

«Ήξερα ότι ήταν ένα πραγματικό επίτευγμα και μία μεγάλη ευκαιρία να γίνω πριγκίπισσα της Disney, να με καλωσορίσει η οικογένεια της Disney και να συμμετέχω σε ένα μιούζικαλ, ήξερα ότι αυτό ήταν αρκετά επικό, αλλά δεν είχα ιδέα ότι θα γινόταν το φαινόμενο που έγινε», δήλωσε η Idina Menzel στο CNN.

«Έτσι, πήγα μία φορά και το τραγούδησα και πήγαν ξανά άλλη μία φορά, επειδή είχαν γράψει ένα άλλο μέρος και είχαν αλλάξει μερικούς από τους στίχους», θυμήθηκε.

«Συνειδητοποίησα ότι ένιωθα πως η φωνή μου ακουγόταν πολύ ώριμη, ώστε να ενσωματώσει πραγματικά αυτή τη νεαρή γυναίκα που βλέπετε στην ταινία, οπότε τους ζήτησα να το ανεβάσουν (τόνο). Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό, γιατί όταν είμαι σε συναυλίες σε όλο τον κόσμο και είμαι κρυωμένη, θέλω να αυτοκτονήσω», πρόσθεσε.

Η Idina Menzel, η οποία επανέλαβε τον ρόλο της Έλσας στην ταινία «Frozen II» (Ψυχρά Κι Ανάποδα 2) του 2019 και είναι επίσης γνωστή για τον ρόλο της Elphaba στο επιτυχημένο μιούζικαλ «Wicked» του Broadway, ανέφερε ότι ενώ είναι «χαρούμενη» επειδή ο χαρακτήρας ακούγεται πλέον «πιο ευάλωτος», πάντα αναρωτιέται τι την έκανε να ζητήσει τις αλλαγές όταν βλέπει σήμερα την ταινία.

«Αλλά τους ζήτησα: “Ας το πάμε μισό τόνο πιο πάνω και θα δούμε”, γιατί έτσι ακούγεται λίγο πιο αθώα η φωνή μου, λίγο νεότερη. Καθώς παρακολουθούσα την ταινία πρόσφατα, σκεφτόμουν: “Χριστέ μου, τι σκεφτόμουν τότε”. Αλλά, χαίρομαι, γιατί ακούγεται λίγο νεότερη και λίγο πιο ευάλωτη», είπε.

Το «Let It Go» σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία και έγινε το πρώτο τραγούδι από μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων της Disney που ανέβηκε στην πρώτη δεκάδα των ΗΠΑ από το 1995, όταν το «Colors Of The Wind» της Vanessa L. Williams από την ταινία «Pocahontas» έφτασε στο Νο. 4 των charts.

Επίσης, κέρδισε τόσο το βραβείο Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι το 2014 όσο και το βραβείο Grammy για το Καλύτερο Τραγούδι για Οπτικά Μέσα το 2015.

Το «Let It Go» είναι ένα από τα τραγούδια της Disney με τις περισσότερες εκτελέσεις παγκοσμίως, αφού τραγουδήθηκε σε 25 διαφορετικές γλώσσες για τις διεθνείς κυκλοφορίες του «Frozen». Στην ελληνική μεταγλώττιση της ταινίας το «Let It Go» πήρε τον τίτλο «Και Ξεχνώ» και το ερμήνευσε η Σία Κοσκινά.

Σύμφωνα με την IFPI, το «Let It Go» κατέγραψε 10,9 εκατομμύρια πωλήσεις το 2014 και ήταν το πέμπτο τραγούδι με τις υψηλότερες πωλήσεις εκείνης της χρονιάς.