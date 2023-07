Ο Ice Cube υποστηρίζει ότι ο Kanye West «έμαθε πολλά» μετά τα αντισημιτικά παραληρήματα

«Είναι σε καλή κατάσταση», δήλωσε ο Ice Cube με τον Kanye West, με τον οποίο συναντήθηκε πριν λίγες εβδομάδες.



Ο Ice Cube υποστήριξε ότι ο Kanye West έχει «μάθει πολλά» από τη θύελλα αντιδράσεων που ξέσπασε εξαιτίας των αντισημιτικών σχολίων του.

Πολλές προσωπικότητες του κόσμου του θεάματος καταδίκασαν τον Kanye West για την αντισημιτική στάση του τους τελευταίους μήνες του 2022, όπως και πολλές πολιτικές προσωπικότητες και οργανώσεις που εκπροσωπούν τις εβραϊκές κοινότητες.

Ο Kanye West έχασε επίσης τις συνεργασίες του με εταιρείες όπως η Balenciaga, η Adidas και η Gap, ενώ ανακλήθηκε το τιμητικό πτυχίο που του είχε απονεμηθεί από το School Of The Art Institute Of Chicago.

Η Adidas ανακοίνωσε φέτος ότι θα δωρίσει τα έσοδα από τις πωλήσεις των παπουτσιών Yeezy του Kanye West σε οργανώσεις που καταπολεμούν τον αντισημιτισμό.

Πέρυσι, ο Kanye West είχε ισχυριστεί σε συνέντευξή του στο podcast «Drink Champs», που πλέον έχει αποσυρθεί, ότι ο Ice Cube ότι τον είχε «επηρεάσει πραγματικά» να «μπει σε αυτήν την αντισημιτική διάθεση».

Ωστόσο ο Ice Cube, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι O’Shea Jackson, διέψευσε τους ισχυρισμούς του Kanye West με ένα μήνυμά του στο Twitter.

«Το μισώ που το όνομά μου αναμείχθηκε σε αυτές τις αηδίες στο “Drunk Champs”», έγραψε.

«Δεν ξέρω τι εννοούσε ο Ye με τις δηλώσεις του, θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Δεν τον παρότρυνα εγώ. Παρακαλώ αφήστε το όνομά μου έξω από όλες τις αντισημιτικές συζητήσεις. Δεν είμαι αντισημίτης και ποτέ δεν ήμουν», τόνισε.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής του στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», ο Ice Cube ρωτήθηκε για την «επισφαλή σχέση» του με τον Kanye West, πριν επιβεβαιώσει ότι είχε συναντήσει τον ράπερ «πριν από μερικές εβδομάδες».

«Ήμασταν πάντα cool. Απλά είπε το όνομά μου χωρίς να εξηγήσει πραγματικά τι εννοούσε. Και απλά δεν μπορούσα να αφήσω αυτή τη δήλωση εκεί έξω χωρίς… Ποτέ δεν εξήγησε τι εννοούσε», ανέφερε ο Ice Cube.

«Έτσι έπρεπε να το αντικρούσω αυτό», συμπλήρωσε ο 54χρονος ράπερ και ηθοποιός.

Ο Ice Cube ρωτήθηκε στη συνέχεια πώς αντιμετωπίζει σήμερα ο Kanye West τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε με αντισημιτικά παραληρήματά του.

«Νομίζω ότι τα πάει περίφημα. Εξακολουθεί να ασχολείται με κάποιους ανθρώπους που προσπαθούν να κρατήσουν τα χρήματά του. Αλλά ως επί το πλείστον, νομίζω ότι είναι σε καλή κατάσταση», απάντησε.

«Νομίζω ότι έμαθε πολλά από τον τελευταίο χρόνο και ελπίζω ότι θα βγει από την άλλη πλευρά καλύτερος», υποστήριξε.

Ο Ice Cube πρόσθεσε ακόμη, προσπαθώντας να βρει μία εξήγηση στην αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Kanye West: «Ένιωσα ότι αν ήταν πραγματικά αναστατωμένος με ορισμένους ανθρώπους, το μήνυμα που έστελνε θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να είχε υπονομεύσει αυτό για το οποίο είναι πραγματικά αναστατωμένος».

«Και αυτό συνέβη. Απλά δεν μπορείς να γενικεύεις – πρέπει να είσαι συγκεκριμένος, ειδικά αν μιλάς για οποιονδήποτε ή για οποιαδήποτε φυλή ανθρώπων», ανέφερε.