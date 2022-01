Ο iann dior συναντά τον Machine Gun Kelly και τον Travis Barker στο «Thought It Was»

Ο iann dior ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον Machine Gun Kelly και τον Travis Barker.

Ο iann dior συνεργάζεται με τον Machine Gun Kelly και τον Travis Barker στο νέο single «Thought It Was».

Το τραγούδι πρόκειται να συμπεριληφθεί στο δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του iann dior, με τίτλο «On To Better Things», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 21 Ιανουαρίου από την 10K Projects.

Η mid-tempo μπαλάντα χρησιμοποιεί samples από το κλασικό τραγούδι «Closing Time» των Semisonic από τη δεκαετία του ’90 και σχηματίζει μία εικόνα απελπισίας, με τον 22χρονο ράπερ και τραγουδιστή να δηλώνει απογοητευμένος από το κυνήγι της επιτυχίας, ενώ είναι χαμένος στους λόφους του Χόλιγουντ.

«Νιώθω τόσο μόνος στην Καλιφόρνια / Έχω όλους αυτούς τους φίλους, δεν ξέρω καν έναν / Έχασα το μυαλό μου / Κυνηγάω ένα συναίσθημα στους λόφους τη νύχτα / Πόλη των Αγγέλων, αλλά μερικές φορές πονάει / Τελικά τα κατάφερα, αλλά δεν νιώθω καλά / Δεν νιώθω όπως νόμιζα», τραγουδά.

Το πρώτο άλμπουμ του iann dior ήταν το «Industry Plant», το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2019 και εμφανίστηκε για δύο εβδομάδες στο Billboard 200, φτάνοντας στο Νο. 44.

Ωστόσο, ο iann dior γνώρισε τεράστια επιτυχία το 2020 με τη συμμετοχή του στο πέντε φορές πλατινένιο single «Mood» του 24kGoldn, το οποίο κυριάρχησε οκτώ εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100 εκείνο το φθινόπωρο και παραμένει η μοναδική είσοδός του στο συγκεκριμένο chart μέχρι σήμερα.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του single «Thought It Was», ο iann dior αποκάλυψε τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το νέο άλμπουμ του «On To Better Things».

Μεταξύ άλλων, στο tracklist περιλαμβάνει το single «V12» με τη συμμετοχή του Lil Uzi Vert που έχει ήδη κυκλοφορήσει, καθώς και δύο επιπλέον συνεργασίες με τον Travis Barker στα τραγούδια «Obvious» και «Hopeless Romantic».

Ο iann dior συμπεριλήφθηκε από το Forbes στη λίστα «30 Under 30» για το 2022, ενώ αναδείχθηκε μέλος του «Freshman Class of 2021» του XXL μαζί με τους Pooh Shiesty, Flo Milli, Coi Leray και άλλους.

Με όλα αυτά τα επιτεύγματα στο ενεργητικό του, ο iann dior έχει γίνει μια υπολογίσιμη δύναμη στην pop μουσική σήμερα.