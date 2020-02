Ο Ίαν Στρατής τραγουδά για τον έρωτα στο «Half Note»

Ένα live με απρόσμενες διασκευές και μοναδικές ερμηνείες.

Ο Ίαν Στρατής διαλέγει την ημέρα των ερωτευμένων για μια ακόμα μοναδική εμφάνιση στο «Half Note».

Μαζί με ένα μουσικό τρίο εξαιρετικών μουσικών, ο Ίαν Στρατής θα μας τραγουδήσει την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου τραγούδια για τον έρωτα.

Μια συναυλία με απρόσμενες διασκευές και μοναδικές ερμηνείες, σε τραγούδια όπως το «How We Love», το «I’ve Got You Under My Skin», το «Black Bird», το «Shape Of My Heart» και άλλα.

Πώς ερωτευόμαστε; Τι αγαπάμε;

Πώς αλλάζει η ματιά μας απέναντι στα πρόσωπα τις συνήθειες του προσώπου που αγαπάμε; Πώς ξαφνικά ένα χασμουρητό το βλέπουμε σαν χαμόγελο;

Με το ανεξάντλητο ταλέντο του και τις σπουδαίες φωνητικές και ερμηνευτικές δυνατότητές του, ο Ίαν Στρατής θα είναι η καλύτερη πρόταση για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Ο Γιώργος Κουρέλης στο πιάνο, ο Ηλίας Σαμαρτζής στα κρουστά και ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος στο κόντρα μπάσο.

Αυτήν την περίοδο ο Ίαν Στρατής μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα σε live εμφανίσεις, πρόβες και ηχογραφήσεις νέου υλικού.

Στις αρχές Ιανουαρίου ο ταλαντούχος τραγουδιστής εντάχθηκε στο δυναμικό της Panik Records, δίνοντας την υπόσχεση για πολλές και νέες δημιουργίες.

Πληροφορίες

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 9213310

Προπώληση: www.viva.gr

Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (μπαρ) , 15 ευρώ (Β’ ζώνη), 20€ (Α’ ζώνη)

Ώρα έναρξης: 22.30

Οι πόρτες ανοίγουν μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης.