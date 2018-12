H Minos EMI / Universal παρουσιάζει το single με τίτλο «I Can’t Escape», τη νέα παραγωγή του Ian Ikon με τη φωνή του Gautier.

Πρόκειται για ένα φρέσκο άκουσμα που αποπνέει μία nu disco ατμόσφαιρα.

Κανείς δεν μπορεί να αποδράσει από τον ένα και μοναδικό έρωτα. Kι όσες φορές τα βήματά του τον οδηγούν σε άσκοπες περιπλανήσεις στο τέλος θα πιάνεται πάντα στο αγκίστρι της ακατανίκητης γεύσης του αληθινού έρωτα. Αυτό είναι το «I Can’t Escape».

Στις αρχές Μαρτίου, κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ του Ian Ikon με τίτλο «Escape Lands» και με δώδεκα instrumental συνθέσεις του ξετυλίγει έτσι μία άλλη, αφανέρωτη μουσική του πλευρά.

Η αγάπη του για τα soundtracks τον οδήγησε στη δημιουργία του «Escape Lands» όπου επικρατεί φανερά μία κινηματογραφική αίσθηση αλλά και μία διάθεση να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του σε μουσική χωρίς στίχους.

Σύμφωνα με τον Ian Ikon, το «Escape Lands» πραγματεύεται το ταξίδι που σε βοηθά να δραπετεύσεις από το αυτονόητο και να ξεδιπλώσεις κρυμμένες ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Γιατί το πραγματικό ταξίδι δεν τελειώνει στον τόπο προορισμού, αλλά αρχίζει από εκεί.

I can’t escape myself it’s true

Is there a way to get me through

I can’t escape, Ι’m fully hooked on you