Ο Ian Gillan μιλάει για τις πρώτες του ημέρες στους Deep Purple: «Έτρωγα μπισκότα σκύλου»

«Οι αντιξοότητες είναι μέρος της διασκέδασης».

Για τον Ian Gillan των Deep Purple ο δρόμος προς τη δόξα περιλάμβανε και κάποιες ατυχείς διατροφικές επιλογές.

Σε μια νέα συνέντευξή του στο περιοδικό «Mojo», δήλωσε ότι στην αρχή της παρουσίας τους στο συγκρότημα, «συμπλήρωνε τη διατροφή μου με μπισκότα σκύλου από το τοπικό pet shop».

Επί δεκαετίες, οι Deep Purple αποτελούν ένα εμβληματικό συγκρότημα, που λατρεύεται για τον πρωτοποριακό hard-rock ήχο του.

Και το χαρακτηριστικό ουρλιαχτό του Ian Gillan είναι βασικό στοιχείο όλων των μεγαλύτερων τραγουδιών τους, είτε πρόκειται για κλασικά ροκ κομμάτια όπως τα «Smoke On The Water», «Highway Star», «Woman From Tokyo» και «Space Truckin’», είτε για μεταγενέστερες επιτυχίες όπως το «Knockin’ At Your Backdoor».

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Deep Purple έχουν κερδίσει με την αξία τους τη θέση τους στο Rock & Roll Hall of Fame.

Αλλά όπως μας θυμίζει ο Ian Gillan στην ίδια συνέντευξη, δεν ήταν πάντα έτσι. Στην πραγματικότητα, δεν ήταν καν ο αρχικός τραγουδιστής της μπάντας και ο πρώιμος ήχος των Deep Purple απείχε πολύ από τα τραγούδια που έκαναν το συγκρότημα διάσημο.

Οι Deep Purple ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του ’60 με τον Rod Evans στο μικρόφωνο, και ο ήχος τους ήταν πιο κοντά στην ψυχεδελική δίνη της εποχής συγκροτημάτων όπως οι Vanilla Fudge παρά σε οτιδήποτε θεωρούμε ως Deerp Purple σήμερα. Η πρώτη τους επιτυχία ήταν μια δυναμική εκτέλεση του τραγουδιού «Hush» του Joe South το 1968 με τον Rod Evans στο μικρόφωνο.

Ο Ian Gillan εντάχθηκε στο συγκρότημα στο τέταρτο άλμπουμ του, το «Deep Purple In Rock» του 1970 και οριστικοποίησε αυτή που σήμερα γνωρίζουμε ως την κλασική σύνθεση των Deep Purple.

Ακόμα και τότε, χρειάστηκαν αρκετά χρόνια σκληρής δουλειάς μέχρι το συγκρότημα να φτάσει πραγματικά στο σημείο της επιτυχίας με το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο σήμερα.

«Οι αντιξοότητες είναι μέρος της διασκέδασης», δήλωσε ο Ian Gillan στην ίδια συνέντευξη, ανατρέχοντας στις δυσκολίες των πρώτων ημερών του με τους Deep Purple. «Δεν το σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή, αλλά έτσι είναι», είπε.

«Δεν μπορώ ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια να φανταστώ να είμαστε δεμένοι κοινωνικά αν δεν ήμασταν στους Deep Purple. Ο παράγοντας που μας δένει είναι η μουσική και το χιούμορ. Το υποτιμώ, αλλά το λατρεύω απόλυτα», πρόσθεσε.