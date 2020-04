Η Ύδρα του Leonard Cohen με μουσική από τον David Gilmour

Δεύτερη διαδικτυακή εκδήλωση φιλοξένησε ο κιθαρίστας των Pink Floyd, David Gilmour, μαζί με την οικογένειά του επί τη ευκαιρία της έκδοσης του καινούργιου μυθιστορήματος της συζύγου του και για χρόνια συνεργάτιδας του, Polly Samson.

Το «Theater for Dreamers» διαδραματίζεται στην Ύδρα των αρχών της δεκαετίας του 1960, και ένας από τους χαρακτήρες είναι ο Leonard Cohen που για ένα διάστημα ζούσε εκεί.

Στην πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση για το μυθιστόρημα, ο Gilmour τραγούδησε τα «So Long, Marianne» και «Bird On The Wire» του Cohen.

Αυτή τη φορά, σκάβει πιο βαθιά στον κατάλογο των τραγουδιών του Καναδού καλλιτέχνη και ανασύρει το «Fingerprints» από το άλμπουμ «Death of a Ladies Man» του 1977. Στο 15:45 του βίντεο, μπορεί κανείς να τον απολαύσει στο τραγούδι, με την έφηβη κορούλα του Romany και άλλα μέλη της οικογένειάς του να συμμετέχουν στα φωνητικά.

Here’s a film we made a few weeks (/a lifetime) ago on Hydra, about Leonard Cohen’s arrival on the island, which happened exactly 60 years ago today (and which features in #ATheatreForDreamers – signed copies still available worldwide from info@newhambooks.co.uk).

📹 Gavin Elder pic.twitter.com/EpWaGFTcHH

— pollysamson (@PollySamson) April 16, 2020