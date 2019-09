Μία συλλογή από 14 ξεχωριστά pop τραγούδια.

Η Tove Lo παρουσιάζει το νέο άλμπουμ της «Sunshine Kitty» που κυκλοφορεί από τη Universal Music.

«Το τέταρτο άλμπουμ μου μέσα σε πέντε χρόνια, φαίνεται πραγματικά σουρεαλιστικό. Είναι το καλύτερο άλμπουμ μέχρι τώρα. Το “Sunshine Kitty” διηγείται ορισμένες από τις ερωτικές ιστορίες της εφηβείας μου, τους τωρινούς έρωτες και τα μελλοντικά χρόνια. Κάτι σαν λεύκωμα», διηγείται η Tove Lo.

«Είμαι τόσο υπερήφανη και ευγνώμων για όλες τις συνεργασίες, τους παραγωγούς και τους δημιουργούς. Όλοι ήταν πρόθυμοι να μπουν στον παράξενο κόσμο της pop και του πειραματισμού! Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να περιγράψει αυτό το άλμπουμ είναι πως μου μοιάζει. Δεν σκέφτομαι, απλά το κάνω. Και αυτό έκανα», συνεχίζει.

Παράλληλα με το νέο άλμπουμ της, στο οποίο συμμετέχουν πρωτοκλασάτα ονόματα όπως οι Kylie Minogue, Jax Jones, ALMA, MC Zaac και Doja Cat, η Tove Lo αποκαλύπτει το music video για το single «Sweettalk My Heart».

Η Σουηδή τραγουδίστρια αναφέρει για την έμπνευση του τραγουδιού: «Το “Sweettalk My Heart” είναι όλως περιέργως το δικό μου χαρούμενο ερωτικό τραγούδι. Κατά κάποιον τρόπο ζητάω από τον άνθρωπο που αγαπάω να μου πει ψέματα, να μου δώσει υποσχέσεις για τις οποίες και οι δύο γνωρίζουμε ότι δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να τις τηρήσουμε. Επειδή κανείς δεν γνωρίζει το μέλλον.»

Τη σκηνοθεσία επιμελήθηκαν οι Bradley & Pablo.

Το «Sunshine Kitty» ηχογραφήθηκε στο Λος Άντζελες και στη Σουηδία και αντιπροσωπεύει ένα νέο κεφάλαιο για την Tove, το οποίο χαρακτηρίζεται από αποκατάσταση της αυτοπεποίθησής της, σοφία κερδισμένη με μόχθο, περισσότερο διαθέσιμο χρόνο και εκκολαπτόμενα ειδύλλια.

Ο τίτλος του δίσκου είναι ένα λογοπαίγνιο για τη σεξουαλική έλξη που ασκούν οι γυναίκες.

«Συνδέεται με τον λύγκα. Αυτό το αιλουροειδές (που εμφανίζεται στο εικαστικό) είναι επέκταση του εαυτού μου και μέρος της νέας μουσικής. Είναι σούπερ χαριτωμένο, αλλά κάνει ηλίθια πράγματα, όπως να μπλέκει σε τσακωμούς και να τα χαλάει όλα. Είναι το πώς αισθάνομαι ότι ακούγεται άλμπουμ», περιγράφει η Tove Lo.



Το tracklist του «Sunshine Kitty»

1. Gritty Pretty (intro)

2. Glad He’s Gone

3. Bad as the Boys (Feat. ALMA)

4. Sweettalk my Heart

5. Stay Over

6. Are U gonna tell her? (Feat. MC Zaac)

7. Jacques (με τον Jax Jones)

8. Mateo

9. Come Undone

10. Equally Lost (Feat. Doja Cat)

11. Really don’t like u (Feat. Kylie Minogue)

12. Shifted

13. Mistaken

14. Anywhere u go