Η Taylor Swift «πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη» για το «Shake It Off» ακόμα και αν είναι «δυσαρεστημένη»

Η Taylor Swift έχει ζητήσει από το δικαστήριο να επανεξετάσει την απόφασή του.

Οι δύο δημιουργοί που ισχυρίζονται ότι η Taylor Swift αντέγραψε από ένα δικό τους τραγούδι τους στίχους του «Shake It Off» αντέδρασαν στις νέες προσπάθειες της τραγουδίστριας να αποφύγει τη δίκη, λέγοντας ότι δεν δικαιούται να «αναμασά» παλιά επιχειρήματα απλώς και μόνο επειδή είναι «δυσαρεστημένη» που το δικαστήριο έστειλε την υπόθεση σε δίκη.

Όταν ο ομοσπονδιακός δικαστής Michael W. Fitzgerald αποφάσισε τον Δεκέμβριο ότι η Taylor Swift θα πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη για τους ισχυρισμούς ότι αντέγραψε τους στίχους από το τραγούδι «Playas Gon’ Play» του 2001, οι δικηγόροι της ζήτησαν γρήγορα από τον δικαστή να επανεξετάσει την απόφασή του, ένα σπάνιο βήμα στο οποίο οι δικαστές προχωρούν μόνο αν έχουν κάνει ένα εμφανές λάθος.

Οι δικηγόροι της Taylor Swiftυ υποστηρίζουν ότι η απόφαση ήταν «πρωτοφανής» και δυνητικά επιβλαβής για άλλους καλλιτέχνες, αλλά σε απάντηση που κατέθεσαν την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου, οι δικηγόροι των δημιουργών του τραγουδιού «Playas Gon’ Play», Sean Hall και Nathan Butler, δήλωσαν ότι δεν υπήρχε «κανένα πιθανό διαδικαστικό μέσο» για να ζητήσει μια τέτοια σπάνια επανεξέταση.

«Οι κανόνες απλώς δεν παρέχουν στους εναγόμενους τα μέσα για την αναμόχλευση παλαιών επιχειρημάτων και δεν έχουν σκοπό να δώσουν σε έναν δυσαρεστημένο διάδικο μία επιπλέον ευκαιρία να επηρεάσει τον δικαστή», έγραψε η Marina Bogorad της εταιρείας Gerard Fox Law, που εκπροσωπεί τους δύο δημιουργούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επέκρινε επίσης τους δικηγόρους της Taylor Swift για την αναφορά σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που «λυπούνται» για την απόφαση του δικαστηρίου εναντίον της τραγουδίστριας, λέγοντας ότι δεν έχουν καμία νομική αξία και ο δικαστής δεν θα έπρεπε καν να τα εξετάσει.

«Οι συνοπτικές αποφάσεις δεν λαμβάνονται στο δικαστήριο της κοινής γνώμης και το δικαστήριο αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την ασταθή φύση της. Η εναγόμενη δεν παραθέτει καμία βάση για την πραγματικά πρωτοφανή προσπάθειά της να μεταφέρει τον δημόσιο διαξιφισμό στην εξέταση του δικαστηρίου», πρόσθεσε.

Ο Sean Hall και ο Nathan Butler υπέβαλαν αγωγή κατά της Taylor Swift για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων το 2017, επικαλούμενοι ομοιότητες μεταξύ των στίχων της επιτυχίας της «Shake It Off» που κατέκτησε τα charts το 2014 και του δικού τους «Playas Gon’ Play», το οποίο κυκλοφόρησε από το συγκρότημα 3LW.

Οι στίχοι του δικού τους τραγουδιού περιείχαν τους στίχους «playas, they gonna play» και «haters, they gonna hate», ενώ στο τραγούδι της η Taylor Swift τραγουδάει: «’Cause the players gonna play, play, play, play, play, play and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate, hate, hate».

Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο δικαστής Michael W. Fitzgerald απάντησε αρνητικά στο αίτημα της Taylor Swift να απορρίψει την αγωγή των Sean Hall και Nathan Butler. Ο Fitzgerald σημείωσε ότι υπήρχαν τόσο «αξιοσημείωτες διαφορές» αλλά και «αντικειμενικές ομοιότητες» και ότι η υπόθεση είναι πολύ δύσκολη, επομένως η τελική απόφαση πρέπει να ληφθεί από τους ενόρκους.

Δύο εβδομάδες αργότερα, οι δικηγόροι της Taylor Swift υποστήριξαν ότι η απόφαση ήταν σαφώς λανθασμένη και προέτρεψαν τον δικαστή Fitzgerald να εκδώσει μια σπάνια απόφαση που να ανατρέπει τον εαυτό του.

Επιπλέον υποστήριξαν ότι οι στίχοι «players» και «haters» ήταν πολύ απλοί για να μηνύσουν οι δύο δημιουργοί την Taylor Swift και προειδοποίησαν ότι «κανένα άλλο δικαστήριο» δεν είχε επιτρέψει ποτέ να προχωρήσει μια τέτοια υπόθεση σε δίκη.

«Οι ενάγοντες θα μπορούσαν να μηνύσουν όλους όσοι γράφουν, τραγουδούν ή λένε δημοσίως “players gonna play” και “haters gonna hate”», έγραψε τότε ο δικηγόρος της Taylor Swift, Peter Anderson της εταιρείας Davis Wright Tremaine LLP. «Είναι πρωτοφανές να επιτρέπεται κάτι τέτοιο», υπογράμμισε.

Στον αντίλογό τους, οι δικηγόροι των των Sean Hall και Nathan Butler δήλωσαν ότι ένα τέτοιο επιχείρημα δεν ήταν μόνο δικονομικά εσφαλμένο, αλλά και νομικά εσφαλμένο. Όπως ανέφεραν, το δεδικασμένο των πνευματικών δικαιωμάτων τους επιτρέπει σαφώς να ασκήσουν αγωγή κατά της Taylor Swift για την αντιγραφή των στίχων, ακόμη και αν ορισμένες επιμέρους πτυχές των στίχων τους δεν προστατεύονται.

«Από τις αμέτρητες επιλογές που υπήρχαν για τη δημιουργία ενός ρεφρέν που εκφράζει τη βασική ιδέα ότι οι άνθρωποι θα κάνουν ό, τι κάνουν, ενώ η πρωταγωνίστρια θα πρέπει να μείνει πιστή στα πιστεύω της, η εναγόμενη αποφάσισε να ιδιοποιηθεί όλες τις επιλογές των εναγόντων», έγραψε η Marina Bogorad.

Ο δικαστής Michael W. Fitzgerald θα εξετάσει και τα δύο επιχειρήματα και θα εκδώσει απόφαση τις επόμενες εβδομάδες. Εάν αρνηθεί να επανεξετάσει την απόφαση – το πιο πιθανό αποτέλεσμα – η δίκη είναι προσωρινά προγραμματισμένη να διεξαχθεί τον Αύγουστο.