Η Taylor Swift δίνει εικόνα στο πιο ερωτικό τραγούδι του νέου άλμπουμ της με ένα ρομαντικό και καλαίσθητο music video.

«Η παλιά Taylor δεν μπορεί να έρθει στο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή… Γιατί; Επειδή πέθανε!»… Αυτό ήταν το απόσπασμα από τους στίχους του «Look What You Made Me Do» που έγινε ατάκα και χαρακτήρισε την Taylor Swift την περίοδο του «reputation».

Ωστόσο το νέο άλμπουμ της «Lover» και το ομώνυμο τραγούδι του αποδεικνύουν εμφατικά ότι η παλιά Taylor… ζει και βασιλεύει.

Το τραγούδι που έχει δανείσει τον τίτλο του στο «Lover» άγγιξε τις πιο ευαίσθητες χορδές όλων των θαυμαστών της Taylor Swift και έχει αποσπάσει αναρίθμητα εγκωμιαστικά σχόλια από το κοινό, τα μέσα ενημέρωσης και από πλήθος συναδέλφων της τραγουδίστριας.

Η Taylor Swift έγραψε μόνη της τη ρομαντική μουσική και τους τρυφερούς στίχους του τραγουδιού «Lover» και δημιούργησε ένα αληθινό κομψοτέχνημα που υπενθυμίζει τους λόγους για τους οποίους θεωρείται μία από τις πιο χαρισματικές δημιουργούς της γενιάς της.

Το πολύχρωμο, ρομαντικό και καλαίσθητο music video του «Lover» αποκαλύπτεται ελάχιστες ώρες πριν κυκλοφορήσει από τη Republic Records / Universal Music το ομότιτλο άλμπουμ, ενόσω η αγωνία έχει φτάσει στα ύψη.

Τη σκηνοθεσία έχουν επιμεληθεί η Taylor Swift και ο Drew Kirsch, όπως και στο «You Need To Calm To Down».

Πρωταγωνιστές είναι η Swift και ο χορευτής Christian Owens, ο οποίος έχει πλαισιώσει την τραγουδίστρια στις δύο τελευταίες περιοδείες της και έχει συνεργαστεί επίσης με καλλιτέχνες όπως η Beyoncé, η Rihanna κ.ά.

Το βίντεο διαδραματίζεται μέσα στη χιονισμένη γυάλινη σφαίρα ενός μικρού κοριτσιού και η ιδέα βασίστηκε σε ένα στίχο από το τραγούδι «You Are In Love» του άλμπουμ «1989» της Taylor: «Εσείς οι δύο χορεύετε μέσα μία χιονισμένη γυάλινη σφαίρα γύρω – γύρω…»

Το video clip αποκαλύφθηκε μετά την ολοκλήρωση της ζωντανής μετάδοσης που έκανε η pop star στο YouTube, κατά τη διάρκεια της οποίας μίλησε για το ολοκαίνουργο άλμπουμ της αλλά και για τη συνεργασία της με τη Stella McCartney.