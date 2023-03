Η Taylor Swift αποθέωσε την Lana Del Rey τραγουδώντας για πρώτη φορά το «Snow On The Beach»

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο καλή ήταν μαζί μου».

Η Taylor Swift συνέχισε την περιοδεία της «The Eras Tour» το βράδυ της Παρασκευής 24 Μαρτίου στο Allegiant Stadium του Λας Βέγκας.

Η τραγουδίστρια της pop ξεκίνησε το «The Eras Tour» την προηγούμενη εβδομάδα με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα διάρκειας άνω των τριών ωρών που περιελάμβανε 44 τραγούδια από ολόκληρη τη δισκογραφία της.

Η Taylor Swift παρουσίασε ένα παρόμοιο πρόγραμμα στο Allegiant Stadium του Λας Βέγκας και κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ερμήνευσε επίσης για πρώτη φορά ζωντανά την πρόσφατη συνεργασία της με τη Lana Del Rey στο τραγούδι «Snow On The Beach» από το τελευταίο άλμπουμ της «Midnights».

Πριν τραγουδήσει τη συνεργασία τους, η Taylor Swift εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να εκφράσει τον θαυμασμό της για τη Lana Del Rey και να εγκωμιάσει το νέο άλμπουμ της, που είχε κυκλοφορήσει εκείνη την ημέρα.

«Η Lana Del Rey έβγαλε ένα νέο άλμπουμ σήμερα. Λέγεται “Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd” και είναι τόσο καλό», είπε η Taylor Swift.

«Πιθανότατα το ξέρετε ήδη αυτό, αλλά είναι εξαιρετικό. Απλά πιστεύω ότι είναι η καλύτερη που έχουμε. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε προτεραιότητα ως ομάδα να αγοράσουμε, να κάνουμε streaming και να υποστηρίξουμε αυτό το άλμπουμ και αυτόν τον καλλιτέχνη», συνέχισε.

«Ξέρει ότι έχω εμμονή μαζί της και είχε την καλοσύνη να κάνει ένα τραγούδι μαζί μου στο “Midnights” με τίτλο “Snow On The Beach”, γιατί είναι ένας γενναιόδωρος βασιλιάς», τόνισε μιλώντας για τη συνεργασί τους.

«Το έκανε αυτό για εμένα και δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο καλή ήταν μαζί μου. Είναι τόσο ωραίο όταν έχεις αγαπημένους καλλιτέχνες και αποδεικνύεται ότι είναι πολύ καλοί μαζί σου», πρόσθεσε.

«Ήθελα απλώς να κάνω λίγη διαφήμιση για εκείνη και επίσης, προς τιμήν αυτού του εξαιρετικού άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, ήθελα να παίξω το “Snow On the Beach”», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο της συναυλίας, η Taylor Swift ερμήνευσε για πρώτη φορά ζωντανά στο πλαίσιο της περιοδείας της «The Eras Tour» το κλασικό τραγούδι «Our Song» από το πρώτο άλμπουμ της με τίτλο το όνομά της.

«Σκέφτηκα ότι για αυτή την περιοδεία, θα ήταν ωραίο να υπάρχει μία ενότητα όπου θα έπαιζα διαφορετικά τραγούδια κάθε βράδυ και θα ήμουν μόνο εγώ, εσείς, μία κιθάρα και ένα πιάνο», είπε στο κοινό.

«Θα μπορούσαμε να πάμε σε ό,τι έχω όρεξη να παίξω εκείνο το βράδυ και θα το αποφασίζω με βάση το τι ελπίζω ότι μπορεί να θέλετε να ακούσετε», σημείωσε.

Στη συνέχεια, η Taylor Swift εξήγησε ότι η ιδέα για το τραγούδι εκείνης της βραδιάς οφείλεται στην Beabadoobee, η οποία άνοιξε τη συναυλία της στο Allegiant Stadium.

«Παίρνω ιδέες από διάφορα μέρη. Στην πραγματικότητα είδα μία συνέντευξη που έδωσε η Beabadoobee, η οποία είναι καταπληκτική, το εξαιρετικό opening act μας απόψε- και της είπαν: “Ω, θα πας στην περιοδεία The Eras Tour. Ποιο τραγούδι θα ήθελες να ακούσεις;”», περιέγραψε.

«Και είπε: “Μεγάλωσα ακούγοντας τραγούδια από το πρώτο άλμπουμ της”. Και ανέφερε ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Οπότε σκέφτηκα, ξέρετε κάτι; Για την πρώτη της συναυλία μαζί μας, θα παίξω το συγκεκριμένο τραγούδι που είπε ότι θα ήθελε να ακούσει», συνέχισε.

«Έτσι, αυτό είναι ένα τραγούδι που έγραψα για τον διαγωνισμό ταλέντων της τρίτης γυμνασίου. Λέγεται “Our Song”», κατέληξε η Taylor Swift.