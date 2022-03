Η Sia κρύβεται πίσω από έναν δημοφιλή λογαριασμό στο Twitter για τα NFTs

Η Sia αποκάλυψε ότι είναι φανατική συλλέκτρια NFT.

Την Τρίτη 8 Μαρτίου, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός ανακοίνωσε ότι βρίσκεται πίσω από τον χειρισμό του λογαριασμού @BiancaMedici69 στο Twitter, ο οποίος αγοράζει και συζητάει για τα NFTs με περισσότερους από 13.000 ακόλουθους.

Ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού είχε αναγγείλει την αποκάλυψη της ταυτότητά τους γράφοντας στο twitter τη Δευτέρα: «Ήταν χαρά μου να συλλέγω αθόρυβα NFTs τον τελευταίο χρόνο υποστηρίζοντας άλλους καλλιτέχνες και σκοπούς. Και αχ τι ωραία να είσαι μια μυστική Medici».

«Αλλά νομίζω ότι αν βγω “δημόσια” μπορεί να συγκεντρωθεί μεγαλύτερη προσοχή σε αυτούς τους καλλιτέχνες και σκοπούς. Έτσι, την Τρίτη θα αποκαλύψω την πραγματική μου ταυτότητα», πρόσθεσε.

Η Sia έκανε την αποκάλυψη με ένα tweet στον επίσημο λογαριασμό της στην πλατφόρμα την Τρίτη, το οποίο έγραφε: «Είμαι η @BiancaMedici69».

Ο Snoop Dogg αποκάλυψε τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι ήταν ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού @CozomoMedici στο Twitter που ασχολείται επίσης με τα NFTs και τυχαίνει να αναφέρεται στην περιγραφή του προφίλ της @BiancaMedici69: «Εγγονή του @CozomoMedici».

Την 1η Μαρτίου, ο Snoop Dogg – με το ψευδώνυμο @CozomoMedici – ανακοίνωσε ότι μαζί με την @BiancaMedici69 είχαν ξοδέψει 35,58 ETH (περίπου 2.500 ευρώ) υποστηρίζοντας «ανερχόμενους και Ουκρανούς καλλιτέχνες» στον απόηχο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε ένα tweet που αναρτήθηκε στον λογαριασμό @BiancaMedici69 την Τρίτη, η Sia έγραψε ότι ήταν θαυμάστρια του συνιδρυτή του Ethereum, Vitalik Buterin, ωστόσο σημείωσε ότι «ερωτεύτηκε πραγματικά» τον κόσμο των NFTs «μόνο όταν είδε τη γέννηση των punks, των γατών και του κύματος τέχνης που ακολούθησε».

«Είχα πολλά πορτοφόλια, εθίστηκα στα jpeg, σαν να είμαι ερωτευμένη», παραδέχτηκε.

Dear frens

Thanks for being so cool and letting me into your world.

I got into btc in 2016, picked up some alt coins in '17 but was never much of a speculator. I became a fan of @VitalikButerin and his particular genius but it wasn't until I saw the birth of punks, kitties…

