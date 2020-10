Η Sia γνώρισε τον γιο της στην τηλεόραση

View this post on Instagram

Sia x @vogueaustralia October 2020 🌹 – Team Sia . Photography: @micaiahcarter Styling: @nicolaformichetti Hair: @officialdanilohair Make-up: @thetonyabrewer Nails: @teananails Set design: @betteradams T alent director @rikki_keene Editor-in-chief: @edwinamccann