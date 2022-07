Η Selena Gomez «ίσως κυκλοφορήσει λίγη μουσική» φέτος

Αφού επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι είναι στο στούντιο, η Selena Gomez αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κυκλοφορήσει νέα μουσική φέτος.

Η Selena Gomez ίσως ανοίξει φέτος το νέο κεφάλαιο της καριέρας της.

Η 29χρονη τραγουδίστρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας συναντήθηκε με τη σταρ του TikTok Mikayla Nogueira στα περιθώριο εκδήλωσης για το λανσάρισμα της Rare Beauty και απάντησε σε μια σειρά από γρήγορες ερωτήσεις.

Αφού μίλησαν για ομορφιά, με τη Selena Gomez να σημειώνει ότι το αγαπημένο της κραγιόν από τη νέα της σειρά είναι το «Gifted» και το συνολικά αγαπημένο της προϊόν της Rare Beauty είναι το bronzer stick της, αναφέρθηκαν και στη μουσική.

«Η χρονιά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θα πρέπει να περιμένουμε κάτι άλλο από τη Rare Beauty φέτος;», ρώτησε η Mikayla Nogueira τη Selena Gomez, η οποία απάντησε ότι μπορεί να ακολουθήσουν μερικές ακόμη κυκλοφορίες προϊόντων μακιγιάζ.

«Λοιπόν… ίσως, ίσως και λίγη μουσική;», πρόσθεσε η αστέρας της pop.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Selena Gomez επιβεβαίωσε σε δηλώσεις της στο περιθώριο εκδήλωσης για την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της σειράς «Only Murders In The Building», στην οποία πρωταγωνιστεί, ότι βρίσκεται στο στούντιο και έχει αρχίσει να ετοιμάζει το νέο άλμπουμ της.

Όταν η Mikayla Nogueira ρώτησε τη Selena Gomez ποιο είναι το αγαπημένο της τραγούδι από τη δισκογραφία της, η τραγουδίστρια δεν δυσκολεύτηκε να απαντήσει.

«Το “Lose You To Love Me”, φυσικά», είπε.

Η συναισθηματική μπαλάντα κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2019 ως το πρώτο single του άλμπουμ «Rare» της Selena Gomez, που ακολούθησε τον Ιανουάριο του 2020.

Το «Lose You To Love Me» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 15 του Billboard Hot 100 στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη δεύτερη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης, χαρίζοντας στη Selena Gomez το πρώτο Νο. 1 στη σόλο καριέρα της.

Τα τραγούδια που επιλέγει η Selena Gomez ως αγαπημένα της έχουν αλλάξει με την πάροδο ετών

Το 2020, δήλωσε ότι το αγαπημένο της τραγούδι από το άλμπουμ «Rare» ήταν το «Vulnerable», ενώ σε μία άλλη συνέντευξή της το 2017, είπε το αγαπημένο της τραγούδι ήταν το «Who Says» από το άλμπουμ «When The Sun Goes Down» (2011) των Selena Gomez & the Scene.