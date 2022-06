Η Selena Gomez «έμαθε πολλά για τον εαυτό της» μετά από έναν δύσκολο χωρισμό και τα προβλήματα με την υγεία της

«Ήταν πραγματικά πολύ καλό για εμένα».

Μετά από αρκετά δύσκολα χρόνια η Selena Gomez έμαθε να αγαπά τον εαυτό της.

«Προφανώς πέρασα έναν πολύ δύσκολο χωρισμό και μετά έμεινα με το ερώτημα της καριέρας μου και πού θα πάω και τι θα συμβεί. Και τότε τα προβλήματα με την υγεία μου άρχισαν να με επηρεάζουν», δήλωσε η Selena Gomez στο The Hollywood Reporter, αναφερόμενη στον χωρισμό της με τον Justin Bieber, τη μάχη της με τον ερυθηματώδη λύκο.

«Αλλά, καθώς βρίσκομαι τώρα στην άλλη πλευρά, πρέπει να είμαι ειλικρινής, ήταν πραγματικά πολύ καλό για εμένα. Μου επέτρεψε να αναπτύξω μια προσωπικότητα όπου δεν ανέχομαι καμία ανοησία ή ασέβεια με οποιονδήποτε τρόπο, και είμαι πραγματικά υπερήφανη για τον τρόπο με τον οποίο ξεπέρασα το πρόβλημα», συνέχισε.

Τώρα στην άλλη πλευρά, είναι ευγνώμων για τα θετικά και τα αρνητικά. «Ήταν απαραίτητο για εμένα να περάσω μέσα από αυτά τα πράγματα. Έπρεπε να κάνω μια μεγάλη ενδοσκόπηση», ανέφερε η 29χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός.

«Εννοείται ότι δεν έχω καταλάβει τη ζωή μου, αλλά ξέρω ότι κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου έμαθα πάρα πολλά για τον εαυτό μου», πρόσθεσε.

Όσον αφορά αυτά που θέλει από μία σχέση σήμερα, παίρνει παραδείγματα από τους συμπρωταγωνιστές της στη σειρά «Only Murders In The Building», τον Steve Martin και τον Martin Short.

«Ενώ ήμουν κοντά σε δύο ενήλικους κυρίους -γιατί αυτό είναι, είναι πολύ γλυκοί και ευγενικοί και ξεκαρδιστικοί και απρεπείς μερικές φορές και είναι ό,τι καλύτερο- έμαθα τόσα πολλά», είπε η Selena Gomez.

«Και η προσδοκία μου για έναν άντρα, για να είμαι ειλικρινής, ή για οποιονδήποτε άνθρωπο, είναι να είναι τόσο αξιοπρεπής όσο είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι. Το κάνουν αυτό περισσότερο καιρό απ’ ό,τι ζω εγώ και είναι οι πιο ευγενικοί άνθρωποι», εξήγησε.

Αλλά το αν η Selena Gomez ψάχνει πραγματικά ή όχι για μία νέα σχέση, αυτό είναι ένα εντελώς άλλο θέμα, καθώς δηλώνει απασχολημένη. Έχοντας ολοκληρώσει τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του «Only Murders In The Building», λέει ότι θα δουλεύει πάνω σε νέα μουσική «μέχρι την τρίτη σεζόν».

«Ο ψυχολόγος μου λέει: “Κορίτσι μου, θα βρεις ποτέ έναν άντρα;”, Εγώ λέω “δεν ξέρω”… Αλλά αισθάνομαι ότι αυτή τη στιγμή, στη ζωή μου, είμαι τόσο ανοιχτή και αγαπώ αυτό που κάνω. Απλά βρίσκομαι σε μία πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή και το απολαμβάνω», σημείωσε.

Όσο για το γεγονός ότι θα γίνει 30 ετών στις 22 Ιουλίου, η Selena Gomez λέει ότι είναι χαρούμενη που μεγαλώνει, γιατί επιτέλους έφτασε σε ένα σημείο όπου τα συναισθήματά της δεν «την κυριεύουν πια».

Και, όπως αποκαλύπτει: «Θα κάνω ένα πάρτι, γιατί είπα: “Ξέρεις κάτι; Όλοι οι φίλοι μου στην πατρίδα μου είναι παντρεμένοι με παιδιά, οπότε θα κάνω το δικό μου πάρτι”».