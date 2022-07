Η Selena Gomez «δεν εμπιστεύεται πολλούς ανθρώπους»

Η Selena Gomez αναφέρθηκε στις ομοιότητες του εαυτού της και του χαρακτήρα της στη σειρά «Only Murders In The Building».

Η Selena Gomez εξομολογείται ότι δεν εμπιστεύεται πολλούς ανθρώπους.

Η 29χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην προσωπική ζωή της, ενώ μιλούσε για τη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Only Murders In The Building» του Hulu, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Steve Martin και τον Martin Short, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε πρόσφατα στην βρετανική εφημερίδα «The Sunday Times».

Στη συνέντευξη, η Selena Gomez υποστήριξε ότι η ίδια και ο χαρακτήρας που υποδύεται στη σειρά, η Mabel, έχουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά τους.

«Δεν μου είναι άγνωστο να είμαι απόμακρη. Τις περισσότερες φορές, δεν εμπιστεύομαι πολλούς ανθρώπους», δήλωσε.

Και παρόλο που η Selena Gomez απολαμβάνει να μεταφέρει ένα μέρος του εαυτού της στο ρόλο της Mabel, έχει επίσης απορρίψει το ενδεχόμενο να μιμηθεί η τέχνη πολύ στενά τη ζωή.

«Προσωπικά, θέλω να είμαι κάπως προσεκτική», είπε στο podcast «Crew Call» του Deadline τον Μάιο, εξηγώντας γιατί δεν ήθελε να κάνει ένα μουσικό επεισόδιο στη σειρά «Only Murders In The Building», η οποία είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα μέσω του Disney+.

«Μου αρέσει να είμαι η Mabel και μου αρέσει που είναι μια προέκταση του εαυτού μου, αλλά δεν είναι απαραίτητα εγώ», πρόσθεσε.

Στη συνέντευξή της στους «The Sunday Times», η Selena Gomez εξήγησε επίσης πόσο έχει αλλάξει ως άνθρωπος με την πάροδο του χρόνου, αναφερόμενη σε μια «αρκετά περίεργη», όπως τη χαρακτήρισε, στιγμή στη νέα σεζόν του «Only Murders In The Building», στην οποία καταστρέφει ένα «τέλειο άγαλμα» του χαρακτήρα της που δημιούργησε η Alice, ο νέος χαρακτήρας της σειράς που υποδύεται η Cara Delevigne.

«Νομίζω ότι όλοι έχουν μια στιγμή στη ζωή τους όπου θέλουν να αποτινάξουν το παρελθόν τους και όλα τα πράγματα που έχουν περάσει», είπε.

«Δεν συνέβαλα στη δημιουργία αυτής της σκηνής, αλλά σίγουρα την κατάλαβα. Και ένιωσα πολύ καλά που το κατέστρεψα αυτό (το άγαλμα)», παραδέχτηκε η Selena Gomez.