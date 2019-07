Εννέα τραγούδια περιέχει το δεύτερο μέρος του project «Singular».

Η τραγουδίστρια, δημιουργός και ηθοποιός Sabrina Carpenter κυκλοφορεί από τις Hollywood Records / Universal Music το νέο άλμπουμ της «Singular: Act II».

Η 20χρονη Αμερικανίδα υπογράφει τα τραγούδια του άλμπουμ μαζί με τους Warren «Oak» Felder (Alessia Cara, Kehlani, Demi Lovato), Paul Phamous (Frank Ocean, Lennon Stella, Nick Jonas), Johan Carlsson (Charlie Puth, Ariana Grande) και Ross Golan (Pink, Luis Fonsi).

Το «Act II» διαδέχεται το τρίτο studio album της Sabrina, το «Singular: Act I» που έχει συγκεντρώσει σχεδόν 300 εκατομμύρια προβολές συνολικά και έτυχε ευρείας αποδοχής.

Η Sabrina Carpenter εξήγησε για την απόφασή της να χωρίσει τη νέα δισκογραφική δουλειά της στο δύο μέρη: «Χώρισα τα acts για να δείξω τους δύο διαφορετικούς τρόπους με τους οποίος μπορείς να έχεις αυτοπεποίθηση. Το “Act II” δείχνει την ευάλωτη πλευρά της αυτοπεποίθησης, είναι περισσότερο ανοιχτό και ειλικρινές. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον εύρος όσον αφορά τη μουσική και τα μηνύματα. Κανένα από τα τραγούδια δεν ακούγεται ίδιο με κάποιο άλλο.»

Το «Singular: Act II» περιέχει τα singles «Pushing 20», «Exhale» και «In My Bed» που κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα και το ολοκαίνουργιο «I’m Fakin».

Η Sabrina Carpenter συμμετείχε επίσης στο smash hit «On My Way» του Alan Walker, το οποίο μετρά πάνω από 146 εκατομμύρια streams στο Spotify και πάνω από 168 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Παράλληλα με την ηχογράφηση του νέου άλμπουμ της, η Sabrina Carpenter πρωταγωνίστησε στην ταινία «The Short History of The Long Road» που έκανε πρεμιέρα στο Tribeca Film Festival. Επίσης θα εμφανιστεί στις επερχόμενες ταινίες «Tall Girl» και «Work It» του Netflix.



Το tracklist του «Singular: Act II»:

1. In My bed

2. Pushing 20

3. Can’t Stop Me (featuring Saweetie)

4. I’m Fakin

5. Take Off Your Cool

6. Tell Em

7. Exhale

8. Take You Back

9. Looking At Me