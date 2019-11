Το music video του «A Palé» είναι εμπνευσμένο από τα παιδικά χρόνια της Rosalía κοντά στη Βαρκελώνη.

Γνωστή τον τελευταίο χρόνο ως μία από τις πιο πολλά υποσχόμενες καλλιτέχνιδες παγκοσμίως, η Rosalía συνεχίζει να μοιράζεται συχνά νέα τραγούδια που συνδυάζουν τις δυνατές ισπανικές flamenco ρίζες της με την αγάπη της για του σύγχρονους ρυθμούς, με σκοπό να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό μουσικό στιλ που συχνά συνοδεύεται από εξίσου ξεχωριστά και δυναμικά visuals.

Σήμερα, σε συνδυασμό με την πρώτη επέτειο του άλμπουμ της «El Mal Querer», η Rosalía εκπλήσσει το κοινό με την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού και music video «A Palé».

Για ακόμα μία φορά το single είναι σε παραγωγή του δημιουργικού τρίο Rosalía, El Guincho και Frank Dukes.

Το «A Palé» στην κυριολεξία παίρνει το όνομά του από τις ξύλινες ναυτιλιακές παλέτες που υπήρχαν παντού στην περιοχή έξω από τη Βαρκελώνη που μεγάλωσε η Rosalía.

Το πνεύμα του τραγουδιού όμως επικεντρώνεται στην επιτυχία και τη δυνατότητά μας, να είμαστε δυνατοί και να κουβαλάμε πολύ βάρος.

Σε σκηνοθεσία του Jora Frantzis, το music video του «A Palé» συνεχίζει τη χαρακτηριστική industrial αισθητική της καλλιτέχνιδας ενώ ταυτοχρόνως ενσωματώνει στοιχεία γυναικείας ενδυνάμωσης, χορογραφίας στην εντέλεια και δυνατές στιγμές μόδας.

Η κυκλοφορία του «A Palé» έρχεται εν συνεχεία της πρόσφατης επιτυχίας της Rosalía με το single «Con Altura», μία συνεργασία με τον superstar της reggaeton J Balvin και τον El Guincho.

Τo τραγούδι έγινε πρόσφατα χρυσό στην Αμερική και το video clip του ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube, κάνοντάς το έτσι το #1 από γυναίκα καλλιτέχνιδα που έχει παιχτεί περισσότερο στην πλατφόρμα για το 2019.

Την περασμένη εβδομάδα η τραγουδίστρια παρέλαβε στα MTV EMA το βραβείο «Best Collaboration» για το «Con Altura», ενώ συγκέντρωσε και εκπληκτικές κριτικές για την καθηλωτική της εμφάνιση τραγουδώντας τις επιτυχίες της «Pienso En Tu Mira», «Di Mi Nombre» και ένα cover στο «Cositas Del Ayer» της Parrita.

Στη μοναδική εμφάνισή της τη συνόδευαν 50 χορευτές flamenco.

H Rosalía αναμένεται να εμφανιστεί στα Latin Grammy στο Λας Βέγκας στις 14 Νοεμβρίου.

Έχοντας ήδη κερδίσει πολλά Latin Grammy για το hit single της «Malamente», η καλλιτέχνιδα είναι υποψήφια φέτος για 5 Latin Grammy. Οι υποψηφιότητές της φέτος είναι: «Album Of The Year», «Best Contemporary Pop Vocal Album», «Record Of The Year», «Best Urban Song» και «Best Pop Song».