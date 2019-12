Η Rosalia αποκαλύπτει πως έχει ένα ημιτελές τραγούδι με την Billie Eilish

Rosalia και Billie Eilish έχουν αφήσει μια δουλειά στη μέση που πρέπει να ολοκληρώσουν.

Η τραγουδίστρια του «Malamente», η οποία κέρδισε το βραβείο Rising Star για την επιρροή της στη pop μουσική με τις δικές της φλαμένκο ερμηνείες, στην εκδήλωση Billboard Women in Music στο Λος Άντζελες την Πέμπτη το βράδυ (12.12.19) – εκεί που η hitmaker του «Bad Guy» βραβεύτηκε ως Woman of the Year από το Billboard- αποκάλυψε ότι είχαν περάσει μαζί ένα διάστημα στο στούντιο και δούλεψαν σε ένα κομμάτι, το οποίο ελπίζει ότι θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή.

Σχετικά με την υποστήριξη που έλαβε από τη 17χρονη σούπερ σταρ, η Rosalia είπε στοBillboard: «Όταν κανείς δεν υποστήριζε τη μουσική μου … έξω από την Ισπανία, η Billie ήταν μια από τους πρώτους».

Μάλιστα συνέχισε λέγοντας: «Η Billie ανέβαζε instagram sotires… και είχε χάσει το μυαλό της με μένα». Η Rosalia συνέχισε λέγοντας: «Είμαστε πολύ καλές φίλες. Ήμασταν μαζί στο στούντιο, είμαστε φίλες… Billie, σε παρακαλώ, ας ολοκληρώσουμε εκείνο το τραγούδι! Την αγαπώ, το ξέρει. Ευχόμουν να είχαμε περισσότερο χρόνο να είμαστε στο στούντιο…Ξεκινήσαμε κάτι, πρέπει να το τελειώσουμε».

Η Rosalia επίσης αποκάλυψε πως έγινε να κάνει την αφήγηση στο βίντεο κλιπ του «Adore You» του Harry Styles, τραγούδι από το τελευταίο του LP «Fine Line».

«Είναι καλός φίλος μου, και μου εξήγησε ότι είχε αυτό το τραγούδι και αυτό το βίντεο που ήταν πολύ ξεχωριστό. Είδα την ιδέα και μου άρεσε. Αισθάνομαι ευγνώμων που με υπολόγισε. Έτσι ήμουν εκεί προσπαθώντας να χρησιμοποιήσω όσο το δυνατόν καλύτερα την αγγλική προφορά μου… Ήταν ένα όμορφο βίντεο… Τον αγαπώ, αγαπώ τη μουσική του, νομίζω ότι είναι ένας εκπληκτικός, υπερ-ταλαντούχος μουσικός».