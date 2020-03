Η Rita Ora ανακοινώνει το νέο single «How To Be Lonely»

H Rita Ora είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει νέο δίσκο, άλλα πρώτα, σειρά έχει το νέο single «How To Be Lonely». Το τραγούδι θα είναι το πρώτο single του νέου άλμπουμ της Rita #RO3 και θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή, 13 Μάρτη.

Για το νέο τραγούδι, η τραγουδίστρια συνεργάστηκε με έναν από τους πιο ταλαντούχους στιχουργούς των τελευταίων χρόνων, τον Σκωτσέζο Lewis Capaldi, που έγινε ιδιαίτερα γνωστός για το «Someone You Loved».

Όπως φαίνεται, ο Lewis έψαχνε κάποιον που θα μπορούσε να τραγουδήσει ένα από τα νέα του τραγούδια και βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια στη φωνή της Rita!

#HowToBeLonely is nearly here!!!! ⚡️⚡️⚡️⚡️ Out March 13th, pre-order and pre-save at 10am 🥰✨✨@LewisCapaldi pic.twitter.com/iNPdzPVAQz

— Rita Ora ⚡️ (@RitaOra) March 9, 2020