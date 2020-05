Η πρώτη εικόνα από το ντοκιμαντέρ της Rihanna

Η Rihanna ίσως ετοιμάζεται τελικά για την πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα της που έχει ανακοινωθεί από το 2016.

Τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ έχει αναλάβει ο σκηνοθέτης Peter Berg σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής Film 45.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, το φιλμ αποτελείται από υλικό που κατέγραψε ο Berg ταξιδεύοντας στο πλευρό της Rihanna στην Ευρώπη, ενώ το Amazon έχει δαπανήσει το ποσό των 25 εκατομμυρίων δολαρίων για να εξασφαλίσει τα αποκλειστικά δικαιώματα προβολής του ντοκιμαντέρ.

Αν και επανέρχεται κατά καιρούς στην επικαιρότητα, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για την τύχη του εγχειρήματος. Ωστόσο από τα τελευταία γεγονότα προμηνύεται ότι η Rihanna ίσως έχει και την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ στα σχέδια της, παρότι είναι «απασχολημένη προσπαθώντας να σώσει τον κόσμο».

Ο λογαριασμός @TeamofRihanna του Twitter αναστάτωσε τους θαυμαστές της τραγουδίστριας όταν δημοσίευσε μία φωτογραφία με τη Rihanna και τη σύνοψη του ντοκιμαντέρ, που προέρχεται από την ιστοσελίδα της Fillm 45.

«Έρχεται σύντομα: Μια εσωτερική ματιά στην προσωπική και επαγγελματική ζωή της Rihanna», αναφέρεται στην περιγραφή, ενώ στη φωτογραφία βλέπουμε επίσης την αστέρα της μουσικής να στέκεται πίσω από το μικρόφωνο σε ένα στούντιο ηχογράφησης.

Σύμφωνα με την ίδια φωτογραφία, φαίνεται ότι το ντοκιμαντέρ θα έχει τον τίτλο «Rihanna: Volume One».

🚨 Rihanna: Volume One 🚨

The documentary. Coming soon on Amazon. pic.twitter.com/dkAu6xApaI

— Rihanna News (@TeamOfRihanna) May 1, 2020