«I Owe It All To You»: Ο τελευταίος δίσκος της Shirley Bassey

«Τα διαμάντια είναι παντοτινά», το ίδιο και η διαχρονική φωνή της Shirley Bassey.

Η Shirley Bassey, η πιο επιτυχημένη γυναίκα καλλιτέχνιδα όλων των εποχών στη Μεγάλη Βρετανία, κυκλοφορεί το «grand finale» άλμπουμ της καριέρας της με τίτλο «I Owe It All To You».

Η Ουαλή τραγουδίστρια έγινε γνωστή για την ερμηνεία αγαπημένων τραγουδιών για το θρυλικό κινηματογραφικό franchise του James Bond, σε έργα όπως τα «Goldfinger» (1964), «Diamonds Are For Ever» (1971) και «Moonraker» (1979).

Το άλμπουμ «I Owe It All To You», όπως δηλώνει ο τίτλος του, είναι ένα ευχαριστήριο δώρο της ντίβα Shirley Bassey για τα 70 χρόνια καριέρας και τα 70 χρόνια στήριξης από τους κοινό της.

«Το νέο μου άλμπουμ είναι μια γιορτή των 70 χρόνων μου στη βιομηχανία του θεάματος. 70 χρόνια υποστήριξης από τους θαυμαστές μου και 70 χρόνια μουσικής!», δηλώνει η ίδια.

«Έχω λιώσει τα σανίδια πολλών σκηνών. Τα τραγούδια που έχω επιλέξει είναι όλα πολύ προσωπικά και συνδέονται με τη ζωή μου. Ελπίζω να ισχύσει το ίδιο για τους θαυμαστές μου», τονίζει.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει τόσο ολοκαίνουργια τραγούδια όσο και τραγούδια από το παρελθόν που έχει επιλέξει η ίδια η Shirley Bassey και αντικατοπτρίζουν τη ζωή και την καριέρα της.

Το ομότιτλο τραγούδι του «I Owe It All To You», που ήταν και το πρώτο single του νέου άλμπουμ, έχει την υπογραφή του συνεργάτη της Shirley Bassey, Dom Black, ο οποίος έγραψε και το πασίγνωστο τραγούδι «Diamonds Are Forever» που έντυσε την ομώνυμη ταινία του James Bond το 1971.

Την παραγωγή του άλμπουμ «I Owe It All To You» έχει κάνει ο βραβευμένος με Grammy και BRIT Award, Nick Patrick.