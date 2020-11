Η Nicki Minaj μεγαλώνει τον γιο της χωρίς νταντά

Η Nicki Minaj έχει επιλέξει να φροντίζει μόνη της τον γιο της.

Η Nicki Minaj δίνει στο νεογέννητο γιο της όλη την προσοχή και τη φροντίδα της, χωρίς τη βοήθεια μιας νταντάς, τουλάχιστον προς το παρόν.

Η ράπερ αναφέρθηκε στην απόφασή της απαντώντας στο σχόλιο ενός θαυμαστή στο Twitter που αναρωτιόταν γιατί η Minaj δεν έχει προσλάβει μια νταντά για να τη βοηθήσει με το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Kenneth Petty.

«Γιατί η Nicki δεν μπορεί να είναι μια φυσιολογική διασημότητα και να πάρει μια νταντά. Κορίτσι, μου λείπεις», έγραψε ένας ακόλουθός της, με την αστέρα της hip-hop να απαντά: «Όλοι μου το λένε αυτό. Πραγματικά θα έπρεπε να πάρω μία. Δύσκολη απόφαση ωστόσο».

Everyone tells me that. Lol. I rlly should get one. Difficult decision tho. https://t.co/CM0iIW9Roq — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) November 6, 2020

Όταν μία άλλη θαυμάστρια την επικρότησε για το γεγονός ότι δεν έχει προσλάβει νταντά για να φροντίζει τον γιο της, η Nicki Minaj έκανε like στο tweet δείχνοντας ότι συμφωνεί.

«Είναι το πρώτο σου παιδί, καταλαβαίνω απόλυτα αν δεν θέλεις να έχεις νταντά. Ζήσε κάθε στιγμή και πάρε μια νταντά όταν χρειαστείς μία», ανέφερε το tweet.

It’s your first child, I totally understand if you don’t want to have a nanny…..take in every moment and get a nanny when you need one @NICKIMINAJ — Melly 💋 (@Melly_Poppin) November 6, 2020

Παρόλο που δεν είναι σίγουρη αν χρειάζεται τη βοήθεια μιας νταντάς, η Nicki Minaj μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της για τη στιγμή που θα συστήσει τον νεογέννητο γιο της στο κοινό της, τους Barbz.

«Φαντάσου να είσαι το μωρό της Nicki Minaj και να πρέπει να μοιραστείς τη μαμά σου με τους Barbz», έγραψε ένας χρήστης του Twitter, με την 37χρονη ράπερ να σχολιάζει: «Ανυπομονώ να σας συναντήσει».

«Αναρωτιέμαι αν θα του αρέσετε. Είναι πιθανό να είναι τόσο μπερδεμένος στην αρχή. Να σκέφτεται γιατί φωνάζετε τόσο δυνατά; Αυτή η κυρία είναι απλώς η μαμά μου», πρόσθεσε η Nicki Minaj.